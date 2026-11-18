18 Kasım 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 71.1875 TL’dir. Motorin fiyatı ise 95.24625 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt pompa fiyatlarındaki dalgalanmayı yansıtmaktadır. Özellikle motorin, tarımsal ve ticari taşımalardaki önemi nedeniyle dikkat çekmektedir. Sürücüler, motorini en çok önem verdikleri yakıt türü olarak değerlendirmektedir. Benzin ve motorin fiyatları, uluslararası petrol fiyatlarına bağlıdır. Döviz kurları ve vergiler de fiyatlar üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle, fiyatlar sürekli olarak değişiklik göstermektedir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık gösterebilir. Farklı bayilerin uyguladığı fiyatlar, kullanıcıların tercihlerini etkileyebilir. Dağıtıcılar, kendi bayileri için belirledikleri tavan fiyatlarla piyasada düzen sağlamaya çalışmaktadır. Akaryakıt fiyatlarının sürekli değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Sürücüler, en uygun fiyatı bulmak için dikkatli bir araştırma yapmalıdır. Piyasa koşulları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen unsurlar arasındadır. Bu nedenle, fiyatlar hakkındaki bilgi güncellemeleri takip edilmelidir.