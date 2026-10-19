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Akaryakıt fiyatları! 19 Ekim Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

19 Ekim 2026 tarihinde benzin fiyatı 83.84 TL, motorin fiyatı ise 96.66 TL olarak belirlendi. Bu artış, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının dalgalanmalarını yansıtmakta. Ham petrol ile döviz kurlarındaki değişimler, maliyetleri doğrudan etkiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar farklılık gösteriyor. Bölgesel piyasa dinamikleri ve bayi politikaları da akaryakıt fiyatlarını belirleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Akaryakıt fiyatları! 19 Ekim Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

19 Ekim 2026 tarihinde benzin fiyatı 83.84 TL, motorin fiyatı ise 96.66 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, Türkiye'nin akaryakıt piyasasındaki dalgalanmaların bir sonucudur. Özellikle son dönemlerde ham petrol fiyatlarının artışı dikkat çekmektedir. Ayrıca döviz kurlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Otomobil sahipleri için akaryakıt önemli bir gider kalemidir. Yola çıkmadan önce akaryakıt fiyatlarını dikkatle takip etmek gerekiyor.

Akaryakıt fiyatları, büyük şehirlerde farklılık gösterir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyatlar değişebilir. Bunun yanı sıra, diğer bölgelerde de benzer durumlar gözlemlenmektedir. Bölgesel piyasa dinamikleri, benzin ve motorin fiyatlarını etkileyen önemli bir etkendir. Bayi politikaları da fiyatlardaki değişkenliği artırmaktadır. Dağıtıcı şirketler, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde bayiler için tavan fiyat belirleyebilir. Bu durum, yerel alımlarda fiyat farklılıklarına sebep olabilir. Genel piyasa durumu önemli bir belirleyici olsa da, bu gibi faktörler de akaryakıt maliyetlerini etkiler.

Akaryakıt fiyatları! 19 Ekim Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.66
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
83.84
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
48.97
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
70.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
53.08
Gazyağı
98.23
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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