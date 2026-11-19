Benzin ve motorin fiyatları, spekülasyonların ön planda olduğu bir konu. 19 Kasım 2026 itibarıyla, benzin fiyatı 71.225 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 95.28375 TL seviyelerinde kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, sürücüler için önemli bir gündem maddesi oluyor. Özellikle ulaşım maliyetlerini etkileyen faktörlerden biri haline gelmiştir.

Fiyatlar, şehirler arasında değişkenlik gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki maliyetler, bayilerin fiyat politikalarına bağlıdır. Dağıtıcılar, bayiler için tavan fiyat belirleyebiliyor. Bu durum, yerel piyasalarda farklı fiyatlandırmalara yol açabiliyor. Ayrıca, benzin ve motorin fiyatları zam ve indirimlerle sık sık güncellenmektedir. Sürücülerin güncel fiyatları takip etmesi kritiktir.