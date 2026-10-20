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Akaryakıt fiyatları! 20 Ekim Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

20 Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 79.56 TL/Litre, motorin fiyatları ise 96.70 TL/Litre olarak belirlenmiştir. Bu yüksek fiyatlar, akaryakıt sektöründe maliyet hesaplarını etkilerken, tüketicilerin bütçelerini de zorlamaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları, yerel bayilerin piyasa koşullarına göre belirlediği fiyatlardan kaynaklanmaktadır. Tüketicilerin uygun fiyat bulması güçleşiyor.

Akaryakıt fiyatları! 20 Ekim Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

20 Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 79.56 TL/Litre olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatları ise 96.70 TL/Litre seviyesindedir. Bu fiyatlar akaryakıt sektörü için önemli bir gösterge. Tüketicilerin bütçelerini de doğrudan etkilemektedir. Pazardaki dalgalanmalar ve arz-talep dengesi fiyatların sürekli değişmesine neden oluyor. Bu durum sürücülerin akaryakıt alım planlarını etkilemektedir. Akaryakıt fiyatlarının bu kadar yüksek olması birçok sektörde maliyet hesaplarını etkiliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları farklılık gösteriyor. Yerel bayiler kendi fiyatlarını piyasa koşullarına göre belirliyor. Dağıtıcı firmalar bazı durumlarda kendi bayilerinin fiyatlarına tavan belirleyebiliyor. Bu durum şehirler arasındaki fiyat farklılıklarını artırıyor. Tüketicilerin en uygun akaryakıt fiyatını bulmasını zorlaştırabiliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki anlık değişiklikler, tüketicilerin dikkatli olmasını gerektiriyor.

Akaryakıt fiyatları! 20 Ekim Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.7
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
79.56
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
48.97
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
70.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
53.08
Gazyağı
98.92
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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