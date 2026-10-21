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Akaryakıt fiyatları! 21 Ekim Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

21 Ekim 2026 tarihinde benzin ve motorin fiyatları dikkat çekiyor. Benzin fiyatı 79.565 TL, motorin fiyatı ise 96.7075 TL olarak belirlendi. Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişiklikler, akaryakıt sektöründe dalgalanmalara neden oluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları dikkat çekiyor. Sürücülerin tasarruf sağlaması için fiyat karşılaştırması yapması önem taşıyor.

Akaryakıt fiyatları! 21 Ekim Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

21 Ekim 2026 tarihinde benzin fiyatı 79.565 TL, motorin fiyatı ise 96.7075 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki değişikliklerden etkilenir. Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurları da bu dalgalanmada rol oynamaktadır. Özellikle dalgalı piyasalarda benzin ve motorin fiyatları günlük olarak değişebilir. Bu durum sürücülerin bütçesini etkileyen önemli bir faktördür.

Ülke genelinde akaryakıt fiyatlarında belirgin farklılıklar gözlemlenebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bu farklılıklar daha belirgindir. Bayilerin belirlediği fiyatlar, her şehirdeki rekabet koşullarına göre değişir. Dağıtıcı firmaların bayilere uyguladığı tavan fiyatlar da bu durumu etkiler. Sonuç olarak sürücüler akaryakıt alırken fiyatları karşılaştırmalıdır. Tasarruf sağlamak için bu adımlar önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 21 Ekim Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.71
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
79.57
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
48.97
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
70.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
53.08
Gazyağı
98.92
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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