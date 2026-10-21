Akaryakıt fiyatları! 21 Ekim Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

21 Ekim 2026 tarihinde benzin fiyatı 79.565 TL, motorin fiyatı ise 96.7075 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki değişikliklerden etkilenir. Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurları da bu dalgalanmada rol oynamaktadır. Özellikle dalgalı piyasalarda benzin ve motorin fiyatları günlük olarak değişebilir. Bu durum sürücülerin bütçesini etkileyen önemli bir faktördür.

Ülke genelinde akaryakıt fiyatlarında belirgin farklılıklar gözlemlenebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bu farklılıklar daha belirgindir. Bayilerin belirlediği fiyatlar, her şehirdeki rekabet koşullarına göre değişir. Dağıtıcı firmaların bayilere uyguladığı tavan fiyatlar da bu durumu etkiler. Sonuç olarak sürücüler akaryakıt alırken fiyatları karşılaştırmalıdır. Tasarruf sağlamak için bu adımlar önemlidir.