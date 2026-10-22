FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 22 Ekim Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

22 Ekim 2026 itibarıyla benzin ve motorin fiyatları, sürücülerin akaryakıt maliyetlerini etkileyen önemli bir faktör olarak belirlenmiştir. Benzin litre fiyatı 76.255 TL, motorin ise 96.7325 TL olmuştur. Bu fiyatlar, büyük şehirlerde değişiklik göstermekte ve kış dönemi öncesinde artış gösterebilir. Sürücülerin en uygun fiyatı bulabilmesi için fiyat karşılaştırması yapması önerilmektedir. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma, kullanıcılar için belirsizlik yaratmaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 22 Ekim Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

22 Ekim 2026 itibarıyla benzin fiyatı litre başına 76.255 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 96.7325 TL oldu. Bu fiyatlar sürücülerin günlük akaryakıt maliyetlerini etkiliyor. Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlerle dalgalanıyor. Bu durum kullanıcılar için belirsizlik yaratıyor. Özellikle kış dönemine girdiğimiz günlerde motorin fiyatlarının artması olası görünüyor.

Ülkemizde akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde değişiklik gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere farklı bölgelerde fiyatlar farklılık arz edebilir. Bayilerin uyguladığı fiyatlar serbest piyasa koşullarında belirleniyor. Dağıtıcı firmalar kendi bayilik ağları için tavan fiyatları belirliyor. Bu şekilde fiyat kontrolü sağlama yoluna gidebiliyorlar. Sürücüler akaryakıt alırken dikkatli olmalı. Fiyatları karşılaştırarak en uygun seçeneği değerlendirmeleri önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 22 Ekim Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir dönem sona eriyor! Subaru benzinli motorlara veda ediyorBir dönem sona eriyor! Subaru benzinli motorlara veda ediyor
Asgari ücretli işçinin 9 milyon TL'lik arabası! 'Yemekten kısıyorum'Asgari ücretli işçinin 9 milyon TL'lik arabası! 'Yemekten kısıyorum'

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.73
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
76.26
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
48.97
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
70.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
53.08
Gazyağı
99.71
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den tahliye kararı! Suudi Arabistan'da petrol sahası vuruldu, İran'da patlama sesleri

ABD'den tahliye kararı! Suudi Arabistan'da petrol sahası vuruldu, İran'da patlama sesleri

Siber Güvenlik Başkanlığınca kritik güvenlik zafiyetlerine karşı ulusal ölçekte tarama başlatıldı

Siber Güvenlik Başkanlığınca kritik güvenlik zafiyetlerine karşı ulusal ölçekte tarama başlatıldı

Galatasaray'dan Lille deplasmanında muhteşem zafer!

Galatasaray'dan Lille deplasmanında muhteşem zafer!

Büşra Pekin'in Cannes kareleri gündem oldu!

Büşra Pekin'in Cannes kareleri gündem oldu!

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

Dev market'in hisseleri Fransa'da çakıldı, Türkiye'de yükseldi!

Dev market'in hisseleri Fransa'da çakıldı, Türkiye'de yükseldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.