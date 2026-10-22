Akaryakıt fiyatları! 22 Ekim Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

22 Ekim 2026 itibarıyla benzin fiyatı litre başına 76.255 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 96.7325 TL oldu. Bu fiyatlar sürücülerin günlük akaryakıt maliyetlerini etkiliyor. Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlerle dalgalanıyor. Bu durum kullanıcılar için belirsizlik yaratıyor. Özellikle kış dönemine girdiğimiz günlerde motorin fiyatlarının artması olası görünüyor.

Ülkemizde akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde değişiklik gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere farklı bölgelerde fiyatlar farklılık arz edebilir. Bayilerin uyguladığı fiyatlar serbest piyasa koşullarında belirleniyor. Dağıtıcı firmalar kendi bayilik ağları için tavan fiyatları belirliyor. Bu şekilde fiyat kontrolü sağlama yoluna gidebiliyorlar. Sürücüler akaryakıt alırken dikkatli olmalı. Fiyatları karşılaştırarak en uygun seçeneği değerlendirmeleri önemlidir.