Akaryakıt fiyatları! 23 Ekim Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

23 Ekim 2026 itibarıyla benzin fiyatı 76.255 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 96.7325 TL oldu. Ülke genelinde akaryakıt fiyatlarının dalgalı seyri sürücülerin günlük harcamalarını doğrudan etkiliyor. Araç sahipleri bu durumu yakından takip ediyor. Motorin fiyatları, benzin fiyatlarına göre daha yüksek. Bu durum tarım ve taşımacılık sektörlerinde maliyet artışlarına yol açabiliyor. Akaryakıt fiyatlarının izlenmesi, bireysel ve ticari kullanıcılar için önemlidir. Bu durum, ekonomik planlamada önemli bir yer tutmaktadır.

Akaryakıt pompa fiyatları zam ve indirimlere tabi olabilmektedir. Bu durum, büyük şehirlerde farklı fiyatların oluşmasına sebep olmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyatlar değişiklik gösterir. Bayi fiyatları, serbest piyasa koşullarında şekillenir. Dağıtıcılar kendi bayileri için tavan fiyat belirliyor. Bu, fiyatlar üzerinde kontrol sağlamalarına olanak tanır. Akaryakıt fiyatları şehirler arası değişiklik gösterir. Aynı gün içerisinde farklı bayilerde fiyatlar görülebilir. Bu nedenle sürücülerin akaryakıt alışverişlerinde dikkatli olması önerilmektedir.