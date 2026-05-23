Akaryakıt fiyatları! 23 Mayıs Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

23 Mayıs 2026 itibarıyla benzin fiyatı 65.085 TL'dir. Motorin fiyatı ise 67.0075 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt pazarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösterebilir. Çeşitli bayiler arasında farklar gözlemlenebilir. Ayrıca akaryakıt ürünlerinde yapılan indirimler ve zamlar, kullanıcıların ödeyeceği tutarı doğrudan etkilemektedir.

Ülke genelinde akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde serbest piyasa koşulları etkilidir. Bununla birlikte dağıtıcı firmalar, bayilik anlaşmaları çerçevesinde tavan fiyat uygulaması yapabilmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bu uygulama, farklı bayilerin fiyatlarını etkileyebilir. Bu durum tüketicilere farklı maliyetler yansıtabilir. Akaryakıt alımlarında dikkatli olunması gerektiği açıktır. Değişken fiyatlar, bu noktada önemli bir unsurdur.