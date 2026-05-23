Akaryakıt fiyatları! 23 Mayıs Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

23 Mayıs 2026 itibarıyla benzin fiyatı 65.085 TL, motorin fiyatı ise 67.0075 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt pazarındaki dalgalanmalar, fiyatları etkileyen başlıca faktörlerdendir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bayiler arasında fiyat farklılıkları gözlemlenmiştir. Ayrıca, akaryakıt ürünlerinde uygulanan indirimler ve zamlar, kullanıcıların karşılaşacağı maliyetleri doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, akaryakıt alımlarında dikkatli olmanın önemi artmaktadır.

23 Mayıs 2026 itibarıyla benzin fiyatı 65.085 TL'dir. Motorin fiyatı ise 67.0075 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt pazarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösterebilir. Çeşitli bayiler arasında farklar gözlemlenebilir. Ayrıca akaryakıt ürünlerinde yapılan indirimler ve zamlar, kullanıcıların ödeyeceği tutarı doğrudan etkilemektedir.

Ülke genelinde akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde serbest piyasa koşulları etkilidir. Bununla birlikte dağıtıcı firmalar, bayilik anlaşmaları çerçevesinde tavan fiyat uygulaması yapabilmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bu uygulama, farklı bayilerin fiyatlarını etkileyebilir. Bu durum tüketicilere farklı maliyetler yansıtabilir. Akaryakıt alımlarında dikkatli olunması gerektiği açıktır. Değişken fiyatlar, bu noktada önemli bir unsurdur.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
67.01
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
65.09
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.63
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.68
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
48.98
Gazyağı
77.49
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

