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Akaryakıt fiyatları! 6 Ekim Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 6 Ekim 2026 itibarıyla sırasıyla 84.6375 TL ve 90.12 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, dünya pazarındaki ham petrol fiyatları, döviz kurları ve yerel ekonomik koşullardan etkileniyor. Büyük şehirlerde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde farklılık gösteren akaryakıt fiyatları, dağıtım noktalarında değişiklikler anlamına geliyor. Sürücüler için sürekli güncel fiyat takibi büyük önem taşıyor.

Akaryakıt fiyatları! 6 Ekim Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

06 Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 84.6375 TL'dir. Motorin fiyatı ise 90.12 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, sürücülerin akaryakıt masraflarını doğrudan etkiliyor. Benzin ve motorin fiyatları, dünya pazarındaki ham petrol fiyatlarına bağlıdır. Ayrıca döviz kurları ve yerel ekonomik koşullar da etkileyicidir. Fiyatlar dalgalanma gösterebilir. Yüksek sezonlarda ve talep artışlarında bu fiyatların nasıl şekilleneceği merak konusudur.

Akaryakıt fiyatları, büyük şehirlerde farklılıklar göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde dağıtım noktalarındaki fiyatlar dikkat çekmektedir. Bayilere uygulanan fiyatlar, piyasa koşullarına göre belirleniyor. Dağıtıcı firmalar, kendi bayi ağı için tavan fiyatlar belirliyor. Bu durum, süreç üzerinde biraz kontrol sağlamalarına yarar. Ancak bu durum, sürücülerin akaryakıt fiyatlarında sık değişiklikler yaşamasına neden olabiliyor. Her şehirde akaryakıt fiyatlarının sürekli güncellenmesi ve takip edilmesi önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 6 Ekim Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
90.12
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
84.64
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.28
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
67.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.39
Gazyağı
94.73
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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