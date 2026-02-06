Akaryakıt fiyatları! 6 Şubat Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Türkiye’de benzin fiyatı 55.375 TL, motorin fiyatı ise 57.66375 TL olarak belirlendi. Bu tarihler 06 Şubat 2026’yı göstermektedir. Bu fiyatlar, dalgalı bir sektörde belirlendi. Ayrıca, uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Özellikle döviz kuru ve ham petrol fiyatlarındaki değişimler önemli etkilerdir. Bu unsurlar akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkiler.

Büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları bayilere göre farklılık gösterir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde bu durum daha belirgindir. Fiyatlar serbest piyasa koşullarında belirleniyor. Ancak dağıtıcılar, kendi bayileri için tavan fiyat belirleme hakkına sahiptir. Bu durum, yerel piyasalardaki fiyatları etkileyebilir.

Akaryakıt alıcıları, fiyatları takip etmelidir. Bu dinamikler göz önünde bulundurulmalıdır. Benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri izlemek önemlidir. Alıcıların bu bilgilere dikkat etmesi gerekmektedir.