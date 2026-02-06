FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 6 Şubat Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları 6 Şubat 2026 itibarıyla benzin için 55.375 TL, motorin için ise 57.66375 TL olarak belirlendi. Fiyatlar, uluslararası petrol piyasaları, döviz kuru dalgalanmaları ve ham petrol fiyatlarındaki değişimler doğrultusunda etkileniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatlarının dağıtıcı bayilere göre farklılık göstermesi alıcıların bu dinamikleri dikkatle takip etmesini gerektiriyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Türkiye’de benzin fiyatı 55.375 TL, motorin fiyatı ise 57.66375 TL olarak belirlendi. Bu tarihler 06 Şubat 2026’yı göstermektedir. Bu fiyatlar, dalgalı bir sektörde belirlendi. Ayrıca, uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Özellikle döviz kuru ve ham petrol fiyatlarındaki değişimler önemli etkilerdir. Bu unsurlar akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkiler.

Büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları bayilere göre farklılık gösterir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde bu durum daha belirgindir. Fiyatlar serbest piyasa koşullarında belirleniyor. Ancak dağıtıcılar, kendi bayileri için tavan fiyat belirleme hakkına sahiptir. Bu durum, yerel piyasalardaki fiyatları etkileyebilir.

Akaryakıt alıcıları, fiyatları takip etmelidir. Bu dinamikler göz önünde bulundurulmalıdır. Benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri izlemek önemlidir. Alıcıların bu bilgilere dikkat etmesi gerekmektedir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.66
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
55.38
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.34
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.84
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.63
Gazyağı
48.26
