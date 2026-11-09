Akaryakıt fiyatları! 9 Kasım Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

9 Kasım 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 74,57625 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 95,1425 TL olarak tespit edilmiştir. Bu veriler, akaryakıt fiyatlarının sürekli değiştiğini göstermektedir. Fiyatlar, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlıdır. Kullanıcıların benzin ve motorin fiyatlarından etkilenmemesi için fiyatları düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir.

Ülkemizin büyük şehirlerinde akaryakıt fiyatlarında değişiklikler görülebilmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiyatlar farklılık göstermektedir. Serbest piyasa koşullarında oluşan fiyatlar vardır. Ancak dağıtıcılar, kendi bayileri için belirlediği tavan fiyatlarla bu fiyat aralıklarını düzenleyebilir. Farklı bayiler arasında fiyat farklılıkları kaçınılmazdır. Tüketicilerin seçim yaparken dikkatli olmaları gerekmektedir.