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Akaryakıt fiyatları! 9 Kasım Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

9 Kasım 2026 itibarıyla benzin fiyatı 74,57625 TL, motorin fiyatı ise 95,1425 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak değişim göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde de fiyat farklılıkları dikkat çekmektedir. Tüketicilerin düzenli olarak fiyat kontrolü yapması ve seçimlerini bilinçli bir şekilde gerçekleştirmesi önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 9 Kasım Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Aleyna Türkmen

9 Kasım 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 74,57625 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 95,1425 TL olarak tespit edilmiştir. Bu veriler, akaryakıt fiyatlarının sürekli değiştiğini göstermektedir. Fiyatlar, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlıdır. Kullanıcıların benzin ve motorin fiyatlarından etkilenmemesi için fiyatları düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir.

Ülkemizin büyük şehirlerinde akaryakıt fiyatlarında değişiklikler görülebilmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiyatlar farklılık göstermektedir. Serbest piyasa koşullarında oluşan fiyatlar vardır. Ancak dağıtıcılar, kendi bayileri için belirlediği tavan fiyatlarla bu fiyat aralıklarını düzenleyebilir. Farklı bayiler arasında fiyat farklılıkları kaçınılmazdır. Tüketicilerin seçim yaparken dikkatli olmaları gerekmektedir.

Akaryakıt fiyatları! 9 Kasım Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
95.14
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
74.58
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
45.66
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
65.98
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.56
Gazyağı
88.97
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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