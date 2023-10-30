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Akaryakıt fiyatları bir yukarı bir aşağı! Bu gece yeniden değişiyor: Motorin için 1,57 liralık indirim (30 Ekim Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

30.10.2023 08:15 | Son Güncelleme:
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Brent petroldeki dalgalanma akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken milyonlarca araç sahibinin beklediği haber geldi. Litresi 40 liranın üzerinde olan motorin fiyatları için bu gece yarısından itibaren 1,57 liralık indirim yapılacağı öğrenildi. Benzin fiyatı için herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor. İşte 30 Ekim 2023 Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin-mazot fiyatı…

Akaryakıt fiyatları bir yukarı bir aşağı! Bu gece yeniden değişiyor: Motorin için 1,57 liralık indirim (30 Ekim Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

İsrail'in Gazze'yi işgalinin bölgesel bir tepkiye yol açmamasının ardından petrol fiyatları Pazartesi günü düştü. Ancak yatırımcılar, çatışmanın Orta Doğu'ya yayılabileceği korkusuyla daha fazla dalgalanmaya hazırlanıyor. İsrail'in Hamas'a karşı kara saldırısına başlamasının ardından Cuma günü yüzde 2,9 artışla 90,48 dolara yükselen brent petrol fiyatı yüzde 1‘in üzerinde geri çekilerek 88 dolar sınırına geldi.

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Dalgalı seyir ile ilerleyen petrol fiyatları yurt içinde benzin ve motorin (mazot) fiyatları üzerindeki etkisini ise sürdürdü. Buna göre geçtiğimiz haftalarda peş peşe zam gelen akaryakıt fiyatları için indirim yolu açıldı. Akaryakıt litre fiyatları bir kez daha değişiyor.

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MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt sektörü kaynakları, mazot fiyatı için bu geceden itibaren yaklaşık yüzde 4’lük düşüş ile 1,57 TL’lik indirim beklendiğini bildirdi.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 37,99 TL’ye, Ankara'da 38,58 TL'ye ve İzmir'de 38,73 TL'ye gerileyecek.

Benzin fiyatı içinse şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

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30 EKİM 2023 PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 35,07 TL
Motorin: 39,56 TL
LPG (Otogaz): 18,61 TL

ANKARA
Benzin: 35,68 TL
Motorin: 40,15 TL
LPG (Otogaz): 18,58 TL

İZMİR
Benzin: 35,78 TL
Motorin: 40,30 TL
LPG (Otogaz): 18,23 TL

MOTORİN


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

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