Akaryakıt fiyatları bir yukarı bir aşağı! Bu gece yeniden değişiyor: Motorin için 1,57 liralık indirim (30 Ekim Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

İsrail'in Gazze'yi işgalinin bölgesel bir tepkiye yol açmamasının ardından petrol fiyatları Pazartesi günü düştü. Ancak yatırımcılar, çatışmanın Orta Doğu'ya yayılabileceği korkusuyla daha fazla dalgalanmaya hazırlanıyor. İsrail'in Hamas'a karşı kara saldırısına başlamasının ardından Cuma günü yüzde 2,9 artışla 90,48 dolara yükselen brent petrol fiyatı yüzde 1‘in üzerinde geri çekilerek 88 dolar sınırına geldi.
Dalgalı seyir ile ilerleyen petrol fiyatları yurt içinde benzin ve motorin (mazot) fiyatları üzerindeki etkisini ise sürdürdü. Buna göre geçtiğimiz haftalarda peş peşe zam gelen akaryakıt fiyatları için indirim yolu açıldı. Akaryakıt litre fiyatları bir kez daha değişiyor.
Akaryakıt sektörü kaynakları, mazot fiyatı için bu geceden itibaren yaklaşık yüzde 4’lük düşüş ile 1,57 TL’lik indirim beklendiğini bildirdi.
İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 37,99 TL’ye, Ankara'da 38,58 TL'ye ve İzmir'de 38,73 TL'ye gerileyecek.
Benzin fiyatı içinse şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.
İSTANBUL
Benzin: 35,07 TL
Motorin: 39,56 TL
LPG (Otogaz): 18,61 TL
ANKARA
Benzin: 35,68 TL
Motorin: 40,15 TL
LPG (Otogaz): 18,58 TL
İZMİR
Benzin: 35,78 TL
Motorin: 40,30 TL
LPG (Otogaz): 18,23 TL