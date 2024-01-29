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Akaryakıt fiyatları MOTORİN ZAMMI ile değişiyor! 1 litre mazot 42 liranın üzerine çıkacak (29 Ocak Pazartesi güncel benzin-motorin fiyatları)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
29.01.2024 08:09 | Son Güncelleme:
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Başta motorin ve benzin olmak üzere akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri milyonlarca araç sahibinin gündeminde yer alıyor. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile yön bulan akaryakıt pompa fiyatları için bu gece yarısı yeni bir zam geliyor! Motorin fiyatları için 9 günde üçüncü zam yapılacak. İşte 29 Ocak 2024 Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı ve İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları…

Akaryakıt fiyatları MOTORİN ZAMMI ile değişiyor! 1 litre mazot 42 liranın üzerine çıkacak (29 Ocak Pazartesi güncel benzin-motorin fiyatları)

Petrol fiyatları, döviz kurları ve vergilerdeki artış akaryakıt fiyatları için yeni zamların kapısını aralamıştı. Yeni yılın ilk gününde motorin fiyatları 37,17 liraydı. Son 9 günde gelen zamlar sonrası mazot fiyatı 41 lirayı aşmıştı. Motorine bir zam daha geliyor. Peki 29 Ocak Pazartesi akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin-mazot litre fiyatı kaç TL? İşte il il güncel rakamlar…

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MOTORİNE BU GECE ZAM GELİYOR

Bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelecek. Böylece litresi halihazırda 41 liranın üzerinde olan mazot fiyatı tarihinde ilk kez 42 liranın üzerine yükselecek!

BENZİNDE ZAM YOK

Benzine ise 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti. Şu an için benzin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.

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29 OCAK PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL
Benzin: 38,28 TL – 38,36 TL
Motorin: 40,14 TL – 40,21 TL
LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL

ANKARA
Benzin: 39,03 TL
Motorin: 40,92 TL
LPG (Otogaz): 20,29 TL

İZMİR
Benzin: 39,22 TL
Motorin: 41,11 TL
LPG (Otogaz): 20,32 TL

BENZİN


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