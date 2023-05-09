AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geldi: Peş peşe indirimin ardından benzin ve motorin…

Son dakika: Hem benzin hem de motorin fiyatları geçtiğimiz hafta peş peşe gerilemişti. Motorin litre fiyatları için toplamda 1.79 TL, benzin litre fiyatı içinse 1.06 TL indirim yapılmıştı. Araç sahipleri, "Benzin fiyatı ve mazot fiyatı için herhangi bir indirim-zam haberi var mı?" sorusunu araştırırken son dakika gelişmesi yaşandı. Akaryakıta zam geldi. Peki, bugün benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 9 Mayıs 2023 Salı güncel akaryakıt fiyatları…

SON DAKİKA: BENZİN VE MAZOTA ZAM

Bu gece yarısı motorine 66 kuruş, benzine 43 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da zam sonrası ortalama benzin fiyatı 19,71’e, motorin fiyatları ise 18,57’e yükseldi. Ankara’da mazot 18,92 TL’den, benzin 20,08’den satılıyor. İzmir’de ise benzin 20,06 TL’ye, motorin 19,00 TL’ye çıktı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (9 MAYIS 2023 SALI)

İSTANBUL

Benzin: 19.71 TL

Motorin: 18.57 TL

LPG (Otogaz): 10.50 TL

ANKARA

Benzin: 20.08 TL

Motorin: 18.92 TL

LPG (Otogaz): 10.65 TL

İZMİR

Benzin: 20.06 TL

Motorin: 19.00 TL

LPG (Otogaz): 10.54 TL



