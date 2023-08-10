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  4. AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzine 2, motorine 4 TL zam iddiası sonrası beklenen haber geldi! Petrol 9 ayın zirvesine yükseldi: Mazot fiyatı 1,80 TL artacak

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzine 2, motorine 4 TL zam iddiası sonrası beklenen haber geldi! Petrol 9 ayın zirvesine yükseldi: Mazot fiyatı 1,80 TL artacak

10.08.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG’ye yapılan zamların ardından sürücüler “Bugün akaryakıta zam var mı?” sorusunu araştırırken son dakika gelişmesi yaşandı. Motorin fiyatları (mazot) 11 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren değişecek. İşte 10 Ağustos 2023 Perşembe güncel benzin-mazot fiyatı ile İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt pompa fiyatları…

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA | Benzine 2, motorine 4 TL zam iddiası sonrası beklenen haber geldi! Petrol 9 ayın zirvesine yükseldi: Mazot fiyatı 1,80 TL artacak

Son dakika haberi… Petrol, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın olası bir şekilde tırmanmasının zaten daralmakta olan bir piyasada daha fazla arzı engelleyebileceği endişesiyle neredeyse dokuz ayın en yüksek seviyesine tırmandı. ABD ham petrolü seansı varil başına 84 doların üzerinde kapatarak, Nisan ayında belirlenen yıl için önceki yüksek seviyesini kırdı. Fiyatlar, ABD hükümet verilerinin geçen hafta ham petrol stoklarının yaklaşık 5 milyon varil arttığını göstermesinin ardından, yatırımcıların üç ayın en fazla azalan yakıt stoklarına odaklanmasından sonra bile kazançlarını korudu. Yurt içinde ise dolar/TL kuru 27 lira seviyesinin üzerine tutundu.

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SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELİYOR

Tüm bu gelişmeler 37 TL seviyelerinde bulunan akaryakıt fiyatları için bir kez daha zamma kapı araladı. Dün benzine 2, motorine 4 TL zam geleceği iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. Bu rakamlar doğru olmasa da motorin litre fiyatları için 11 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren 1,80 TL'lik fiyat artışı bekleniyor. Benzin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Zammın ardından mazot fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 38,28 TL, Ankara’da 38,80 TL ve İzmir’de 38,87 TL seviyelerine yükselecek.

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10 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 36,08 TL
Motorin: 36,48 TL
LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL

ANKARA
Benzin: 36,58 TL
Motorin: 37,00 TL
LPG (Otogaz): 16,28 TL

İZMİR
Benzin: 36,64 TL
Motorin: 37,07 TL
LPG (Otogaz): 16,02 TL

BENZİN


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Akaryakıt

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