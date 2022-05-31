FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Akaryakıt maliyetini yüzde 20 azaltan yöntem!

Akaryakıt maliyetini yüzde 20 azaltan yöntem!

31.05.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıta üst üstüne gelen zamlar sonrasında vatandaşlar tasarruf etmenin yollarını aramaya başladı. Bu dönemde tasarruf önlemlerini de artırıldı. Bor ve grafen ile üretilen motor katkı ürünleri araç motorunda sürtünmeyi azaltarak yüzde 20'ye varan yakıt tasarrufu sağlıyor.

Akaryakıt maliyetini yüzde 20 azaltan yöntem!

Dünya bor rezervlerinin yüzde 73’üne sahip ve grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri arasında yer alan Türkiye’de madenler farklı alanlarda kullanılmaya devam ediyor. Dünyada hammadde ve enerji fiyatlarının aşırı artması ve tedarik zincirinin kırılması nedeniyle akaryakıt ve araç fiyatları yükseldi. Bu dönemde tasarruf önlemlerini de artırıldı.

Bunun sonucunda araç sahipleri düşük yakıt ve yüksek performans prensibiyle motor katkısı ürünlere yöneldi. Üretici firmalar ise ülkemizde yüksek miktarda bulunan madenleri ürünlerinde kullanıyor. Fhm Nanoteknoloji Akademisi Genel Müdürü Mehmet Can Arvas, Nano Grafen maddesi ve kullanım alanları ile ilgili yeni gelişmeler olduğunu ifade etti. Türkiye’de yüksek miktarda bulunan bor ve grafen ile motor dostu ürünler üretildiğinden bahseden Arvas, motor katkısı ürünlerin araç motorunda sürtünmeyi ve aşınmayı azalttığı ve yüzde 20'ye varan yakıt tasarrufu sağladığı için ABD başta olmak üzere AB ülkelerinde de kullanılmaya başlandığını anlattı.

BOR VE GRAFEN ARAÇ MOTORLARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA

Mehmet Can Arvas yaptığı açıklamada, "Bor madeni 1800 dereceye kadar grafen ise 3000 dereceye kadar yüksek ısıya dayanıklı olduğu için ve her iki malzemenin de kaydırıcı özelliği ile birleşince metaller arasındaki kayganlık artması ve sürtünme katsayısında önemli rol oynuyor. Motor ve makinalar da yüksek sıcaklıkta oluşan aşınma önlenirken, metal ömrü uzamakta ve elde edilen yüksek performans sayesinde ise yakıt tasarrufu yüzde 20’lere kadar çıkabilmekte ve bu ülke ekonomisine aynı zamanda araç sahiplerine büyük bir tasarruf kapısını açmaktadır. Bu ileri borvigor teknolojisi aynı zamanda üniversitelerin otomotiv bölümlerinden test ve raporları mevcut olup Türk teknolojisi olarak dünyada saygınlığını korumaktadır" dedi.

“Motor ve makinelerin korunması ve daha uzun yıllar çalışması milli servete katkı olduğundan Bor vigor gibi bor ve grafen bileşiminden elde edilen ürünler bu ömürleri uzatıyor. Yağ eksiltme veya yağ yakmayı önlüyor ve siyah duman atma konusu önlendiği için çevreye direk faydası oluyor.15 yıldan beri kullanılan bu nanoteknolojik ürünlerin, motor sesinin düşmesi dahil 8 ayrı faydası varken ,hiçbir yan etkisi ve zararı bulunmuyor. Hem yeni hem de ikinci el tüm araç motorlarında kullanıldığında ülke ekonomisine ve araç sahibinin ekonomisine ciddi tasarrufu bulunuyor. Herhangi bir servis veya tamirciye ihtiyaç olmadan, her araç sahibi kendisi motora ilave edip kullanıyor” diyen Arvas “Aynı zamanda grafen ve bor madeni sağlık sektöründen savunma sanayisine kadar 250 değişik sektörde kullanılabiliyor. Aynı zamanda motor yağının bozulma sebeplerinden olan yüksek ısıyı düşürdüğü için kullanılan yağın ömrü uzamaktadır. Sadece taklit ürünlere karşı markamızı daha ileriye taşımayı sürdürüyoruz” dedi.

"LOJİSTİK SEKTÖRÜNE KATKI VERİYOR"

Ticari taksiler, kurumsal araç filosu olanlar, tır sahipleri, veya lojistik taşıma kooperatifleri, personel ve öğrenci servis taşıyıcıları gibi sürekli hareket halinde akaryakıt harcayan araçlar için yüzde 20'ye kadar tasarrufun büyük önemi olduğunu vurgulayan Mehmet Can Arvas, "Türk ekonomisine bor ve grafen ile ilgili yatırım yapmak isteyenlere de proje desteği vermeye hazırız Türk ekonomisinin kalkınması temel önceliğimizdir" dedi.

“TÜRK İŞ ADAMLARI DÜNYAYA MEYDAN OKUMAYA BAŞLADI”

Arvas, yaptığı açıklamada “Eski Türkiye’de üretim ve teknoloji adına bir adım atılmazken Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye’de ileri teknoloji hamleleri, savunma, otomotiv ve diğer bir çok sektörde Türk iş adamları dünyaya meydan okumaya ve dünya teknoloji platformlarına ’Biz de Türk teknolojileri olarak varız ve en kaliteli ürünleri yapmaya talibiz’ diyerek katılım sağlamaya başladı” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekmek fiyatları için flaş gelişme: Yarından itibaren...Ekmek fiyatları için flaş gelişme: Yarından itibaren...
Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'
Bu buğday tam 7 bin yıllık!Bu buğday tam 7 bin yıllık!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ödül törenine cesur tarzıyla damga vurdu

Ödül törenine cesur tarzıyla damga vurdu

Şaşkına çeviren fantezi sorusu! "Kocam cinsellikte..."

Şaşkına çeviren fantezi sorusu! "Kocam cinsellikte..."

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

Özel hastaneler için yeni dönemin kapısı açıldı

Özel hastaneler için yeni dönemin kapısı açıldı

Heyecanlandıran konut mesajı! Aidat öder gibi...

Heyecanlandıran konut mesajı! Aidat öder gibi...

Akaryakıta yeni zam beklentisi

Akaryakıta yeni zam beklentisi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını ısırınca şoke oldu! “Eğlenmek istemiştim”

Cinsel organını ısırınca şoke oldu! “Eğlenmek istemiştim”

Soyunup birden bağırmaya başladı! Yolcular ne olduğunu anlamadı

Soyunup birden bağırmaya başladı! Yolcular ne olduğunu anlamadı

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Şeriat övgüsünü duyunca kendini tutamadı

Şeriat övgüsünü duyunca kendini tutamadı

Alkolden daha zararlı! Ağzınıza bile sürmeyin

Alkolden daha zararlı! Ağzınıza bile sürmeyin

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.