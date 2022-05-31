Akaryakıt maliyetini yüzde 20 azaltan yöntem!

Dünya bor rezervlerinin yüzde 73’üne sahip ve grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri arasında yer alan Türkiye’de madenler farklı alanlarda kullanılmaya devam ediyor. Dünyada hammadde ve enerji fiyatlarının aşırı artması ve tedarik zincirinin kırılması nedeniyle akaryakıt ve araç fiyatları yükseldi. Bu dönemde tasarruf önlemlerini de artırıldı.

Bunun sonucunda araç sahipleri düşük yakıt ve yüksek performans prensibiyle motor katkısı ürünlere yöneldi. Üretici firmalar ise ülkemizde yüksek miktarda bulunan madenleri ürünlerinde kullanıyor. Fhm Nanoteknoloji Akademisi Genel Müdürü Mehmet Can Arvas, Nano Grafen maddesi ve kullanım alanları ile ilgili yeni gelişmeler olduğunu ifade etti. Türkiye’de yüksek miktarda bulunan bor ve grafen ile motor dostu ürünler üretildiğinden bahseden Arvas, motor katkısı ürünlerin araç motorunda sürtünmeyi ve aşınmayı azalttığı ve yüzde 20'ye varan yakıt tasarrufu sağladığı için ABD başta olmak üzere AB ülkelerinde de kullanılmaya başlandığını anlattı.

BOR VE GRAFEN ARAÇ MOTORLARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA

Mehmet Can Arvas yaptığı açıklamada, "Bor madeni 1800 dereceye kadar grafen ise 3000 dereceye kadar yüksek ısıya dayanıklı olduğu için ve her iki malzemenin de kaydırıcı özelliği ile birleşince metaller arasındaki kayganlık artması ve sürtünme katsayısında önemli rol oynuyor. Motor ve makinalar da yüksek sıcaklıkta oluşan aşınma önlenirken, metal ömrü uzamakta ve elde edilen yüksek performans sayesinde ise yakıt tasarrufu yüzde 20’lere kadar çıkabilmekte ve bu ülke ekonomisine aynı zamanda araç sahiplerine büyük bir tasarruf kapısını açmaktadır. Bu ileri borvigor teknolojisi aynı zamanda üniversitelerin otomotiv bölümlerinden test ve raporları mevcut olup Türk teknolojisi olarak dünyada saygınlığını korumaktadır" dedi.

“Motor ve makinelerin korunması ve daha uzun yıllar çalışması milli servete katkı olduğundan Bor vigor gibi bor ve grafen bileşiminden elde edilen ürünler bu ömürleri uzatıyor. Yağ eksiltme veya yağ yakmayı önlüyor ve siyah duman atma konusu önlendiği için çevreye direk faydası oluyor.15 yıldan beri kullanılan bu nanoteknolojik ürünlerin, motor sesinin düşmesi dahil 8 ayrı faydası varken ,hiçbir yan etkisi ve zararı bulunmuyor. Hem yeni hem de ikinci el tüm araç motorlarında kullanıldığında ülke ekonomisine ve araç sahibinin ekonomisine ciddi tasarrufu bulunuyor. Herhangi bir servis veya tamirciye ihtiyaç olmadan, her araç sahibi kendisi motora ilave edip kullanıyor” diyen Arvas “Aynı zamanda grafen ve bor madeni sağlık sektöründen savunma sanayisine kadar 250 değişik sektörde kullanılabiliyor. Aynı zamanda motor yağının bozulma sebeplerinden olan yüksek ısıyı düşürdüğü için kullanılan yağın ömrü uzamaktadır. Sadece taklit ürünlere karşı markamızı daha ileriye taşımayı sürdürüyoruz” dedi.

"LOJİSTİK SEKTÖRÜNE KATKI VERİYOR"

Ticari taksiler, kurumsal araç filosu olanlar, tır sahipleri, veya lojistik taşıma kooperatifleri, personel ve öğrenci servis taşıyıcıları gibi sürekli hareket halinde akaryakıt harcayan araçlar için yüzde 20'ye kadar tasarrufun büyük önemi olduğunu vurgulayan Mehmet Can Arvas, "Türk ekonomisine bor ve grafen ile ilgili yatırım yapmak isteyenlere de proje desteği vermeye hazırız Türk ekonomisinin kalkınması temel önceliğimizdir" dedi.

“TÜRK İŞ ADAMLARI DÜNYAYA MEYDAN OKUMAYA BAŞLADI”

Arvas, yaptığı açıklamada “Eski Türkiye’de üretim ve teknoloji adına bir adım atılmazken Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye’de ileri teknoloji hamleleri, savunma, otomotiv ve diğer bir çok sektörde Türk iş adamları dünyaya meydan okumaya ve dünya teknoloji platformlarına ’Biz de Türk teknolojileri olarak varız ve en kaliteli ürünleri yapmaya talibiz’ diyerek katılım sağlamaya başladı” dedi. (İHA)

