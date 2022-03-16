FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Akaryakıt zamları için flaş gelişme! İşte masadaki 8 çözüm önerisi

Akaryakıt zamları için flaş gelişme! İşte masadaki 8 çözüm önerisi

16.03.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıtta son dönemde artan fiyatların ardından akaryakıt sektörü çözüm arayışıyla bir araya geldi.Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 140 dolar seviyelerine kadar yükselen brent petrol, son 13,5 yılın zirvesine çıktı. Brent petroldeki artış Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam etmişti. Sektörün yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin bir toplantı gerçekleştiren akaryakıt sektörü temsilcileri, pek çok konuyu içeren 8 önemli çözüm önerisini paylaştı.

Akaryakıt zamları için flaş gelişme! İşte masadaki 8 çözüm önerisi

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaştan en çok etkilenen sektörlerden biri akaryakıt sektörü oldu. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçen haftalardda 140 dolar seviyelerine kadar yükselen brent petrol, son 13,5 yılın zirvesine çıktı. Brent petroldeki artış Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımıştı.Sektörün yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin bir toplantı gerçekleştiren akaryakıt sektörü temsilcileri, pek çok konuyu içeren 8 önemli çözüm önerisini İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile paylaştı.
İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) düzenlenen “Akaryakıt Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı”, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Gökhan Arıkan ve Şahin Çakan, Meclis Üyeleri Saffet Erdil ve Onur Yaman, 58. Akaryakıt, LPG ve Madeni Yağlar Grubu Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Meriç Değer, Komite Başkan Yardımcısı Berkant Gündüz, Komite Üyesi Ahmet Basut Katıksız, Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

"SAYIN BAKANIMIZA AKTARACAĞIZ"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Özgener, akaryakıt sektörünün Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaştan en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu ifade ederken, “Sizlerin sorunları hepimizin sorunu. Akaryakıt kullanan herkesin fiyatlarla ilgili endişeleri var. Akaryakıt sektöründe yaşanan sorunları çözme yönündeki girişimlerimiz, durumdan olumsuz etkilenen pek çok sektör açısından da fayda sağlayacaktır. Bunları her fırsatta Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati’ye ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na aktarıyoruz. Sorunları dile getirmemizin yanında birlikte çözüm önerileri sunmamız çok önemli. En kısa zamanda Ankara’ya gidip tüm sektörleri yakından etkileyen fiyat artışları konusunda çözüm önerilerimizi Sayın Bakanımızla paylaşacağım” dedi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SIRALANDI

Özgener’in konuşmasının ardından akaryakıt sektörünün sorunları dile getirildi; çözüm önerileri değerlendirildi. Sektör temsilcileri; akaryakıt sektöründe uygulanan yüzde 18’lik KDV oranının yüzde 8’e indirilmesi, nakliye giderlerinin artı maliyet olarak pompa satışlarına eklenmesi, ana dağıtım firmalarının araç tanıma sistemi gibi uygulamalar ile olanak sağladığı iskontolu satışların akaryakıt istasyonları tarafından karşılanmaması; bu maliyetin ana dağıtım firmaları tarafından üstlenilmesi ve sektörün yaşadığı sıkıntılı sürece ilişkin kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesini talep etti.

"TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYON ORANI BİNDE 5’İ GEÇMEMELİ"

Akaryakıt sektöründe dağıtıcı ve bayilerin 31 Mayıs 2022 tarihine kadar teminat mektubu vermesi gerektiğini, bankalar tarafından söz konusu teminat mektupları kapsamında yüksek komisyon oranı talep edildiğini ifade eden sektör temsilcileri, akaryakıt istasyonlarının maliyetlerini arttıran teminat mektubu komisyon oranının indirilmesini, oranın binde 5’i geçmemesini talepleri arasına ekledi. Ayrıca süreli teminat mektubu talep edilmesi gerektiği; süre sonunda teminat mektubunun yenilenmesinin uygun olacağı ifade edildi.

"BANKALAR KOMİSYONU DÜŞÜRMELİ"

Küresel kaynaklı yaşanan petrol fiyatlarındaki artışlara rağmen sektörün kar marjının aynı kaldığını belirten sektör temsilcileri, “Petrol fiyatlarındaki artışa rağmen kar marjı kuruşa endeksli olduğundan aynı kalmıştır. Maliyetler ise artmaktadır. Kâr paylarının yüzdesel oranda belirlenmesine yönelik düzenleme yapılması gerekmektedir” dedi. Akaryakıt istasyonlarında kredi kartı ile gerçekleştirilen akaryakıt satışlarından alınan yüzde 1 buçuk oranındaki komisyonun, yüzde1’in altına düşürülmesinin uygun olacağı ifade edildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuyumculardan çarpıcı yıl sonu altın tahmini!Kuyumculardan çarpıcı yıl sonu altın tahmini!
Petrol fiyatları sert düştü! Akaryakıta indirim yoldaPetrol fiyatları sert düştü! Akaryakıta indirim yolda
Motorin fiyatına indirim geldi!Motorin fiyatına indirim geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Akaryakıtta indirim rüzgarı! Bir indirim daha yolda...

Akaryakıtta indirim rüzgarı! Bir indirim daha yolda...

ORC son seçim anketini açıkladı! Sürpriz sonuçlar…

ORC son seçim anketini açıkladı! Sürpriz sonuçlar…

Siyasete döneceği konuşulan Tansu Çiller’den bomba açıklama!

Siyasete döneceği konuşulan Tansu Çiller’den bomba açıklama!

3600 ek gösterge ve EYT’de kritik viraj aşıldı! Üçüncü toplantının tarihi belli oldu…

3600 ek gösterge ve EYT’de kritik viraj aşıldı! Üçüncü toplantının tarihi belli oldu…

Dolar fiyatı için en önemli gün geldi!

Dolar fiyatı için en önemli gün geldi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Korkunç olay! Savaştan kaçtı, mülteci gemisinde tecavüze uğradı

Korkunç olay! Savaştan kaçtı, mülteci gemisinde tecavüze uğradı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Dünyanın en küçük ama en ölümcül canlısı! 'Şanslıymışım...'

Dünyanın en küçük ama en ölümcül canlısı! 'Şanslıymışım...'

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.