Akaryakıta indirim geldi! Motorin fiyatları yeniden 36 TL seviyesinde (14 Kasım Salı güncel benzin-mazot fiyatı)

Brent petrol 100 dolar sınırına yaklaşmasının ardından 80 doların altına kadar çekilerek 3 haftalık düşüş serisine girmişti. Bu gelişme yurt içinde son aylarda dalgalı bir seyir izleyen benzin fiyatı ile motorin fiyatları üzerinde de etkili oldu. Akaryakıt litre fiyatları bugün bir kez daha değişti. İşte güncen il il güncel benzin-mazot litre fiyatı…

MAZOTA İNDİRİM GELDİ

Ekim ayında motorin fiyatları için 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirim yapılmıştı. Ancak motorin fiyatları bu gece yarısı değişti. Mazot litre fiyatı için 1,69 liralık indirim tabelaya yansıdı. Benzin fiyatı içinse şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

İNDİRİM SONRASI MOTORİN FİYATLARI

İndirimin ardından ortalama motorin fiyatları litre başına İstanbul’da 36,36 TL, Ankara’da 36,96 TL ve İzmir’de ise 37,12 TL’ye geriledi

14 KASIM 2023 SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 34,48 TL

Motorin: 36,36 TL

LPG (Otogaz): 18,24 TL

ANKARA

Benzin: 35,14 TL

Motorin: 36,96 TL

LPG (Otogaz): 18,66 TL

İZMİR

Benzin: 35,24 TL

Motorin: 37,12 TL

LPG (Otogaz): 18,31 TL







