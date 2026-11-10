Akaryakıta peş peşe indirim yolda! 10 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatları

Benzin indirimi ve motorin indirimi son dakika! Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketle değişmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatı 90 dolar seviyesine kadar geriledi. Son olarak benzinde ve motorinde yeni bir indirim beklentisi ortaya çıktı. Peki, benzine kadar indirim bekleniyor? Motorine ne kadar indirim bekleniyor? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 10 Kasım 2026 Salı ne kadar? İşte benzin indirimi, motorin indirimi ve İstanbul, Ankara, İzmir 10 Kasım 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran saldırılarını geçici erteleyeceği açıklamasının, Brent petrol ile motorin ve benzinin fiyatını düşürdüğünü belirtti. Aydilek, sektör kaynaklarının şu ifadelerini de aktardı: "Benzine perşembe, motorine cumartesi günü (litrede 3-4 TL) indirim göründü. Tabii, fiyatları zıplatacak bir gelişme yaşanmazsa."

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (10 KASIM 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 74.60 TL

Motorin: 95.20 TL

LPG: 50.70 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 74.40 TL

Motorin: 95.00 TL

LPG: 50.10 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.60 TL

Motorin: 96.30 TL

LPG: 50.79 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.80 TL

Motorin: 96.60 TL

LPG: 50.70 TL