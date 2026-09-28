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Akaryakıta zam geliyor! Biri 12,5 lira, diğeri 3,60 lira artacak

1 Ekim itibarıyla akaryakıt fiyatlarında ÖTV kaynaklı artış bekleniyor. Ekonomi yönetiminin yeni bir vergi düzenlemesi yapmaması halinde motorinin litre fiyatı 3,60 lira, benzinin litre fiyatı ise 12,48 lira artacak. İşte detaylar...

Akaryakıta zam geliyor! Biri 12,5 lira, diğeri 3,60 lira artacak
Cansu Çamcı

Ekonomi yönetimi yeni bir vergi adımı atmazsa, 1 Ekim Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorinde ÖTV kaynaklı artış olacak. Motorinde 3 TL, benzinde ise eşel mobil sistemin sonlanması nedeniyle 10,40 TL ÖTV artışı olacak.

MOTORİN 3,60 LİRA, BENZİN 12,5 LİRA ARTACAK

Söz tutarlara yüzde 20 KDV eklenmesiyle fiyat artışı motorinde 3,60 liraya, benzinde ise 12,48 liraya ulaşacak.

Akaryakıta zam geliyor! Biri 12,5 lira, diğeri 3,60 lira artacak 1

BENZİN VE MOTORİN 100 LİRAYA DAYANACAK

Zammın ardından Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de motorin 99.90 liraya, benzin ise 95,48 liraya ulaşacak.

GÖZLER EKONOMİ YÖNETİMİNDE!

Ekonomi yönetiminin 1 Ekim tarihine kadar yeni bir vergi düzenlemesine gidip gitmeyeceği merak ediliyor. Söz konusu tarihe kadar herhangi bir adım atılmazsa, bahsi geçen zamlar pompa fiyatlarına yansıyacak.
Akaryakıta zam geliyor! Biri 12,5 lira, diğeri 3,60 lira artacak 2

28 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ
İstanbul Avrupa 80.40 93.50 34.99
İstanbul Anadolu 80.30 93.30 34.40
Ankara 81.40 94.60 35.09
İzmir 81.70 94.90 34.99

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
93.44
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.4
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
47.6
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
69.54
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
50.75
Gazyağı
94.73
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
fonların parasını bu milletten çıkarın tebrikler bu millet bunu hak etti
asgari ücretlenen emekliliği cebine şubat ayında geçecek zamlı maaşlar en az dört ay var ama ardı arkası kesilmeyen zamlar devam ediyor bu nasıl iştir ben bilemedim bu sadece bize söylenen zam bir de gıdaya gelen zam yazıklar olsun
milletin aklıyla oynamaya başladılar.
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