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Akaryakıtta indirim! Benzinden sonra sıra motorinde: Tarih verildi

Benzine 12 Kasım Perşembe günü itibarıyla indirim gelirken şimdi gözler motorine çevrildi. Peki, motorin indirimi ne zaman, kaç TL oldu? İşte, 13 Kasım 2026 akaryakıt indirimi sonrası güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları…

Akaryakıtta indirim! Benzinden sonra sıra motorinde: Tarih verildi
Cansu Çamcı

Brent petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini artırdı. Benzine yapılan son indirimin ardından gözler motorin fiyatlarına çevrildi. Milyonlarca araç sahibi, motorine yeni indirim gelip gelmeyeceğini merak ediyordu.

Peki, akaryakıta indirim geldi mi, benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak? İşte 13 Kasım 2026 Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıtta indirim! Benzinden sonra sıra motorinde: Tarih verildi 1

BENZİNE 3,54 TL İNDİRİM GELDİ!

12 Kasım Perşembe günü benzinin litre fiyatına 3,54 TL indirim yapıldı. İndirim, tabelaya yansıdı.

MOTORİNE 4 TL İNDİRİM BEKLENİYOR! TARİH BELLİ OLDU

Motorin fiyatlarında indirim beklentisi için 14 Kasım 2026 Cumartesi günü öne çıkıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında yaklaşık 4 TL indirim yapılması bekleniyor. İndirimin gerçekleşmesi halinde motorin fiyatları cumartesi gününden itibaren düşecek.

Akaryakıtta indirim! Benzinden sonra sıra motorinde: Tarih verildi 2

Beklenen indirimlerin gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı İstanbul’da 91 liraya, Ankara’da 92,30 liraya, İzmir’de 72,80 liraya, Bursa’da 72,70 liraya, Antalya’da 73,80 liraya gerileyecek.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI...

Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi gündemdeki yerini korurken, araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. Peki, 13 Kasım 2026 Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar? İşte üç büyükşehirde geçerli güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 71,20 TL
Motorin: 95,20 TL
LPG: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 71,00 TL
Motorin: 95,00 TL
LPG: 50,10 TL

Akaryakıtta indirim! Benzinden sonra sıra motorinde: Tarih verildi 3

Ankara
Benzin: 72,20 TL
Motorin: 96,30 TL
LPG: 50,79 TL

İzmir
Benzin: 72,40 TL
Motorin: 96,60 TL
LPG: 50,70 TL

Akaryakıtta indirim! Benzinden sonra sıra motorinde: Tarih verildi 4

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
95.2
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
71.14
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
43.88
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
64.62
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
48.46
Gazyağı
88.97
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin indirim
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