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Akaryakıtta indirim: Bu gece değişecek! 11 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatları

Benzin indirimi son dakika! Brent petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarında da değişimleri beraberinde getiriyor. Son olarak benzin için yeni bir indirim beklentisi ortaya çıktı. İşte 11 Kasım 2026 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı, motorin fiyatı, LPG fiyatı ve benzin indirimi...

Akaryakıtta indirim: Bu gece değişecek! 11 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatları
Hande Dağ

Benzin indirimi son dakika! Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketle değişmeyi sürdürüyor. Son günlerde Brent petrol fiyatında dikkat çeken düşüş görülmüştü. 90 doların altını gören Brent petrol fiyatı bugün 92,4 dolarda seyrediyor. Son olarak benzinde yeni bir indirim beklentisi ortaya çıktı. Peki, benzine kadar indirim bekleniyor? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 11 Kasım 2026 Çarşamba ne kadar? İşte benzin indirimi ve İstanbul, Ankara, İzmir 11 Kasım 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıtta indirim: Bu gece değişecek! 11 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatları 1

BENZİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Benzine beklenen indirim... Bu geceden geçerli 3 TL 54 kuruş indirim yapılacak" ifadelerini kullandı.

Akaryakıtta indirim: Bu gece değişecek! 11 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatları 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (11 KASIM 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıtta indirim: Bu gece değişecek! 11 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin fiyatları 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 74.60 TL
Motorin: 95.20 TL
LPG: 50.70 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 74.40 TL
Motorin: 95.00 TL
LPG: 50.10 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.60 TL
Motorin: 96.30 TL
LPG: 50.79 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.80 TL
Motorin: 96.60 TL
LPG: 50.70 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
95.18
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
74.59
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
43.88
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
64.62
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
48.46
Gazyağı
88.97
Anahtar Kelimeler:
benzin LPG motorin Otogaz Akaryakıt Benzin fiyatları Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı benzin indirim lpg fiyatları
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