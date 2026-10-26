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Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor

Akaryakıt fiyatları petrol fiyatlarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Geçtiğimiz hafta gelen indirimler sonrası akaryakıta bu kez de zam geleceği konuşuluyor.

Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor
Cansu Çamcı

Petrol piyasalarındaki yaşanan gelişmelerle birlikte akaryakıt fiyatları da değişiyor. Benzin ve motorin fiyatları değişti mi? Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 26 Ekim güncel akaryakıt fiyatları…

Benzine geçen hafta art arda gelen indirimden sonra zam haberi gündeme geldi.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülen düzenleme kapsamında benzin grubunda litre başına 4,15 TL, motorinde ise 3,60 TL seviyesinde maliyet artışı hesaplandı.

Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor 1

HANGİ GÜN YANSIYACAK?

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı habere göre; "1 Kasım Pazar günü ÖTV kaynaklı benzine 4,15 TL, motorine 3,60 TL zam gündemde. Sektör kaynakları: "Cumartesi ve pazar piyasalar kapalı. Bugüne dek piyasaların kapandığı cuma gününden hesaplanan zamlar hafta başında yansıdı. Uygulama devam edecek mi? Değişecek mi? Göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor 2

Fiyat artışının resmiyet kazanması halinde istasyon tabelaları kasım ayının ilk günleriyle birlikte güncellenecek.

Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor 3

26 EKİM 2026 BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 76,30 TL
Motorin litre fiyatı: 96,80 TL
LPG litre fiyatı: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 76,10 TL
Motorin litre fiyatı: 96,60 TL
LPG litre fiyatı: 40,60 TL

Ankara
Benzin litre fiyatı: 77,30 TL
Motorin litre fiyatı: 97,90 TL
LPG litre fiyatı: 41,29 TL

İzmir
Benzin litre fiyatı: 77,50 TL
Motorin litre fiyatı: 98,10 TL
LPG litre fiyatı: 41,20 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.77
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
76.27
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
51.62
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
72.14
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
55.77
Gazyağı
99.71
Anahtar Kelimeler:
Zam Akaryakıt
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