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Akaryakıtta peş peşe zam geliyor! Tarih belli oldu

Kasım ayının ilk günlerinde uygulanacak ÖTV artışının akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor. Düzenleme kapsamında benzinin litre fiyatında 4,15 TL, motorinde ise 3,60 TL artış öngörülüyor.

Akaryakıtta peş peşe zam geliyor! Tarih belli oldu
Cansu Çamcı

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Araç sahibi olan herkes akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmediğini araştırıyor. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmaların yanı sıra ÖTV’deki kademeli artışın da etkisiyle benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam gelecek.

PEŞ PEŞE ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen net bilgilere göre; KDV dahil olmak üzere benzinin litre fiyatına 4 lira 15 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 60 kuruş zam yapılması öngörülüyor.

Akaryakıtta peş peşe zam geliyor! Tarih belli oldu 1

TARİH BELLİ OLDU

Söz konusu zamların 31 Ekim Cumartesi gecesini 1 Kasım Pazar gününe bağlayan saat 00.00 itibariyle tabelalara yansımasını bekliyor. Dağıtım şirketlerinin resmi güncellemeleri doğrultusunda zamlı tarifeler tüm Türkiye genelindeki istasyonlarda geçerli kılınacak.

OTOGAZA DA REKOR ZAM BEKLENTİSİ

Benzin ve motorinde yaşanan artışlardan sonra LPG otogaz fiyatlarında da artış yaşanacak.

Sektör yetkilileri, 3 Kasım Salı günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın litresine 9 TL zam yapılmasının masada olduğunu aktarıyor. Henüz resmi makamlarca onaylanmayan bu yüksek oranlı zammın gerçekleşmesi durumunda, otogaz litre fiyatı birçok büyükşehirde 50 TL psikolojik sınırını geride bırakacak.

Akaryakıtta peş peşe zam geliyor! Tarih belli oldu 2

MOTORİN 100 TL’Yİ, BENZİN 80 TL’Yİ AŞIYOR

Zam beklentisinin pompa fiyatlarına yansıması halinde akaryakıtta yeni fiyat seviyeleri görülecek. 30 Ekim itibarıyla İstanbul’da yaklaşık 96,60 TL’den satılan motorinin litre fiyatının 3,60 TL’lik artışla 100 TL’yi aşması bekleniyor. Litresi yaklaşık 76,20 TL olan benzinin ise zam sonrası 80 TL’nin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Akaryakıtta peş peşe zam geliyor! Tarih belli oldu 3

LPG otogazda beklenen 9 TL’lik artışın gerçekleşmesi durumunda İstanbul’da litre fiyatının yaklaşık 50 TL’ye ulaşacağı öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ÖTV kasım
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