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Akbank neden çalışmıyor, çöktü mü? Açıklama geldi

06.07.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında "Mükemmellik Ödülleri" kapsamında "Dünyanın En İyi Dijital Bankası" seçilen Akbank'ta sistem çöktü. Müşteriler hiçbir şekilde işlem yapamazken, bankadan yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır." denildi.

Akbank neden çalışmıyor, çöktü mü? Açıklama geldi

Türkiye'nin önde gelen bankalarından birisi olan Akbank'ta sistem çöktü. Kullanıcılar bankanın hiçbir sistemine ulaşamaz ve işlem yapamaz hale geldi. Bankanın mobil işlemleri, kredi kartı pos cihazları ve şubeler arasındaki sistemi çalışmıyor. Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor, para çekemiyor ve para transferi yapamıyor.

AKBANK'TAN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişme üzerine siber saldırı iddiaları ortaya atılırken bankadan konu hakkında bir açıklama geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada,

"Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

SİBER SALDIRI İDDİASI

Bankadan daha sonra siber saldırı iddialarına ilişkin bir açıklama daha geldi;

2017 YILINDA DA SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜ

Benzer bir durum 2017 yılında da yaşanmıştı. O tarihte bankanın sistemi çökmüş, mobil cihazlardan ve pos cihazlarından işlem yapmak isteyen müşteriler hatayla karşılaşmıştı.

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Akbank
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ BANKA!! AKBANK 1 VAKIF 2 ZİRAAT 3!!!!
Herkesin kredisi silinir inşallah :)
Hep bu yavaşlık bakım gibi bahanelerle topuk oluyorlar yoksa sende mi akbank ????????????

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