FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanan 153 km'lik Çerkezköy-Kapıkule kesimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle cuma günü hizmete açılacak. Edirne Ticaret Odası Başkanı Sezai Irmak "Artık Edirne de hızlı trene kavuşuyor. İstanbul'da işi olup sakin bir şehir isteyen Edirne'ye gelir ikamet eder, gider buradan hızlı trenle işinin başına dolaşır. Akşam gene Edirnemize gelip yaşamını sürdürebilir" ifadelerini kullanırken esnaf "Turist akınına uğrayacak Edirnemiz" dedi.

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demir yolu bağlantılarından Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde çalışmalar tamamlandı. Hattın bitirilen bu kısmı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Ekim Cuma günü Kırklareli'nin Babaeski ilçesi garında düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa edilen proje kapsamında, 31 köprü, 8 aç-kapa tüneli, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez inşa edildi, 353 kilometre ray serimi tamamlandı. Hattın tamamlanmasıyla birlikte Halkalı-Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek.

Akın edecekler Bir ile hızlı tren: İstanbul da işi olan burada yaşar 1

Yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkması bekleniyor.

Akın edecekler Bir ile hızlı tren: İstanbul da işi olan burada yaşar 2

'EDİRNE'NİN TİCARİ GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAR'

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Sezai Irmak, hızlı terinin Edirne için büyük bir kazanç olduğunu söyledi.

Akın edecekler Bir ile hızlı tren: İstanbul da işi olan burada yaşar 3

Hızlı treninin Türkiye'de sayılı illerde olduğunu belirten Irmak, "Artık Edirne de hızlı trene kavuşuyor. Halkalı'dan metroyla İstanbul'un her yerine ulaşmak mümkün. Onun için Edirnemiz için çok yararlı. Ticari potansiyelin gelişmesine de katkı sağlar. İstanbul'da işi olup sakin bir beldede, sakin bir şehirde yaşam sürmek isteyen Edirne'ye gelir ikamet eder haftada 2-3 gün. Gider buradan hızlı trenle işinin başına dolaşır. Akşam gene huzurlu kentimize, adeta cennetten bir köşe olan güzel Edirnemize gelip burada yaşamını sürdürebilir. Bu tren buradan Avrupa'ya da devam edecek. O yönden büyük avantaj. Balkan ülkelerinden arabayla gümrüklerde beklemeden, trenle çok kısa sürede onlar da Edirnemize ulaşım sağlayacak. Bu günübirlik alışverişleri yükseltir. Edirne ekonomisine olumlu katkılar sağlar. Halk için çok yararlı olacak. Halkımız, uygun fiyata ve en kısa sürede İstanbul’a ve Avrupa’ya güvenli ve kaliteli ulaşım sağlayacak" dedi.

Akın edecekler Bir ile hızlı tren: İstanbul da işi olan burada yaşar 4

'EDİRNE'Yİ BİR GEÇİŞ NOKTASI OLMAKTAN ÇIKARTACAK'

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta da hızlı trenin Edirne için Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri olduğunu söyledi.

Akın edecekler Bir ile hızlı tren: İstanbul da işi olan burada yaşar 5

Balta, "Edirne'ye yapılmış en büyük yatırımlardan bir tanesi olarak görüyoruz. İnsanların hızlı ulaşımı, artık zamanı satın almak denilen bir şey var. Dolayısıyla hem güvenilir olmasından dolayı hem hızından dolayı İstanbul'dan Edirne'ye direkt yolcularımızın, misafirlerimizin Edirne'ye gelişini kolaylaştıracak. Edirne turizmini de hareketlendireceğine inanıyoruz. Bunun için zaman içerisinde altyapıları da tamamlanmış olacaktır. Bunu Edirne'ye büyük bir şans olarak görüyoruz. Sofya hattı, Bulgaristan ve Balkan turizmi açısından da önemli. Hem buradan o taraflara gidiş, hem o taraftan bu tarafa geliş noktasında önemli bir katkı sağlayacak. Bu Edirne'yi bir geçiş noktası olmaktan çıkartacak. Edirne’nin, uğranılan bir yer olmasını sağlayacak. Şu an için Çerkezköy hattı açılıyor. Bildiğim kadarıyla 2028'de de İstanbul-Halkalı bağlantısı yapılacak. Şu an için Çerkezköy hattının açılmasının istihdam noktasında da önemli şeyler yaratacağına inanıyorum. Edirnemize gelen Bulgar misafirlerimizin günübirlik gidip gelmeleri, Çerkezköy ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın Edirne'ye günübirlik de olsa ziyaretlerini artıracaktır" diye konuştu.

Akın edecekler Bir ile hızlı tren: İstanbul da işi olan burada yaşar 6

Edirne Garı yakınında yapı malzemeleri iş yeri bulunan Mustafa Yazıcı, "Yaklaşık 4 yıl öncesinde İstanbul'dan bölgeye gelip burada bir yatırım oluşturduk ve daha güzel bir sonuç elde edebilmek için hem İstanbul bölgeyle hem de Edirne bölgeyle kazanım sağlamaya çalışacağız. Öncelikle yapılan hizmet gerçekten çok güzel. Hem Edirne hem İstanbul aracılığıyla beraber buraya gelecek olan yerli turist treni kazanım sağlamasını istiyoruz ve yapılaşmayla da alakalı. Buradaki sosyal alanlar, özellikle kültürel mirasımız Edirne'de çok fazla. Bunu tüm Türkiye'nin bu araçla beraber görmesini istiyoruz. Özellikle burada altyapıyla beraber güçlendirilmiş bir proje olursa bu tarihi açıdan da bakarsak olayın içerisine hem Selimiye Camimiz hem geri kalan kültürel miraslarımız diğer son dönemlerde özellikle genel restorasyona da girdi. Çok daha da güzel hale gelmeye başladı. Burada hem turizme hem de şehrin içerisindeki ekonomik yapıya gerek gıda sektöründe olsun gerek yine yapılaşma sektöründe olsun, çok fazla bir katkı sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Akın edecekler Bir ile hızlı tren: İstanbul da işi olan burada yaşar 7

'TURİST AKININA UĞRAYACAK'

Kentte kafeterya işleten Ömer Tuzcu, “Dört gözle beklediğimiz bir olay. Hızlı tren, mutlaka Edirne'ye çok büyük katma değerler sağlayacak. İstanbul-Edirne arasında şu an yolculuk yaklaşık 3-3,5 saat gibi bir sürede yapılabilmekte. Hızlı trenle bunun yarı yarıya düşeceğini umut ediyoruz. Tabii bu süreleri düşünce de çok daha yoğun şekilde başta İstanbul olmak üzere yerli turist akınına uğrayacak Edirne'miz. Bundan da hepimizin tabii ki katma değer olarak faydalarını göreceğiz" şeklinde konuştu.

Akın edecekler Bir ile hızlı tren: İstanbul da işi olan burada yaşar 8

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarım Bakanlığı açıkladı: Gıdada 218,2 milyon liralık cezaTarım Bakanlığı açıkladı: Gıdada 218,2 milyon liralık ceza
İŞKUR Gençlik Programı'nda üniversiteliler için yeni dönemİŞKUR Gençlik Programı'nda üniversiteliler için yeni dönem

Anahtar Kelimeler:
Edirne İstanbul hızlı tren turist
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilgili yeni gelişme! TMSF’nin hesabına gönderdiler

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilgili yeni gelişme! TMSF’nin hesabına gönderdiler

Milli Takım'da büyük yıkım! İtalya'ya 3-1 kaybettik, 0 puanla dibe vurduk

Milli Takım'da büyük yıkım! İtalya'ya 3-1 kaybettik, 0 puanla dibe vurduk

Nejat İşler konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Nejat İşler konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

Emekli maaşı için yeni hesap: İşte 3 senaryoda Ocak 2027 zammı

Emekli maaşı için yeni hesap: İşte 3 senaryoda Ocak 2027 zammı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.