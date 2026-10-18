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Akın ettiler, kuyruk oldu! Zincir market açılışında indirim izdihamı

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Ataşehir’de 10 bin metrekarelik dev zincir market açıldı. İndirim için hava aydınlanmadan kuyruğa giren vatandaşlar açılışla birlikte markete hücum etti. Mağazanın açılmasını bekleyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk dron ile görüntülendi. İlk günde 60 bine yakın ziyaretçinin akın ettiği açılışta, dünyaca ünlü markaların yüklü indirimleri adeta izdihama neden oldu.

İstanbul Ataşehir’de 15. şubesini hizmete açan zincir market, dünyaca ünlü markalarda indirimler, hediye çekleri ve çekilişle otomobil hediye edeceğini duyurdu.

Akın ettiler, kuyruk oldu! Zincir market açılışında indirim izdihamı 1

Binlerce vatandaş, indirim için hava aydınlanmadan markete akın etti. Oluşan kuyruk AVM'nin etrafını sardı. Kapıda oluşan metrelerce kuyruk, dron ile havadan görüntülendi. Açılış ile birlikte markete hücum eden vatandaşlar adeta izdihama neden oldu. Mağaza içinde de yoğunluğa neden olan vatandaşlar, indirimli ürünleri satın almak için birbiriyle yarıştı. İçeride kullanılan market arabalarını bile hareket ettirecek alan kalmadı. İlk günde mağazaya 60 bine yakın ziyaretçinin geldiği açıklandı.

Akın ettiler, kuyruk oldu! Zincir market açılışında indirim izdihamı 2

ET REYONLARINA VE PALAMUTA YOĞUN İLGİ

Beyaz ve kırmızı et reyonları müşterilerin akınına uğrarken, palamut da kampanyanın dikkat çeken ürünleri arasında yer aldı. Tanesi 49,90 TL'den satışa sunulan palamuda yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, onlarca palamut satın aldı.

Kırmızı et ürünlerinde de cazip fiyatlar dikkat çekti. Dana kıyma 549 TL, dana kuşbaşı 699 TL ve kasap köfte 966 TL'den satışa sunulurken, beyaz et ürünlerinden piliç fileto 179,90 TL, bütün tavuk ise 84,90 TL'den müşterilerle buluştu. Uygun fiyatlı et ürünleri, alışveriş yapan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ürünler arasında yer aldı.

Akın ettiler, kuyruk oldu! Zincir market açılışında indirim izdihamı 3

Açılışta dünyaca ünlü markaların ürünleri özel fiyatlarla satışa sunuldu. Elektronikten ayakkabıya, temel gıdadan et ve şarküteriye kadar yüzlerce üründe uygulanan indirimlerin 25 Ekim'e kadar devam edeceği açıklandı.

Firma yetkilisi Uğruz Ekiz, yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Açılışta çok büyük bir ilgi oldu. Bu yoğun ilgiden dolayı halkımıza teşekkür ediyoruz. Bin TL'lik hediye çeki verdik. Otomobil çekilişimiz var. Taze ürünler. On binlerce çeşitle müşterimize hizmet etmeye devam edeceğiz. 10 bin metrekarelik alışveriş ve 3 bin 500 araçlık otopark alanımız bulunmakta. 40 bin çeşit ürünle dünya markaları, yerli markalar, taze ürünlerle halkımızı buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Akın ettiler, kuyruk oldu! Zincir market açılışında indirim izdihamı 4

İLK BİN KİŞİYE HEDİYE ÇEKİ, İKİ KİŞİYE OTOMOBİL

Açılışta ilk bin kişiye bin TL değerinde hediye çeki verildi. Ayrıca 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında devam eden kampanya kapsamında, belirlenen ürünlerden 200 TL'lik alışveriş yapan tüketicilere iki otomobilin hediye edileceği çekilişe katılma fırsatı sunuluyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
market indirim izdiham Zincir market
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