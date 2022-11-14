FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Alfa Solar halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Alfa Solar ne zaman borsada işlem görecek?

Alfa Solar halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Alfa Solar ne zaman borsada işlem görecek?

14.11.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcılar Alfa Solar halka arz hakkında detayları araştırmaya başladı. Halka arza hazırlanan Alfa Solar Enerji CEO'su Hüseyin Karabaş, "Halka arzdan elde ettiğimiz gelirle de bize değer katacak yatırım fırsatları fonlayabileceğiz." ifadelerini kullandı. Peki Alfa Solar halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Alfa Solar ne zaman borsada işlem görecek? İşte ayrıntılar...

Alfa Solar halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Alfa Solar ne zaman borsada işlem görecek?

Alfa Solar halka arz sonuçları piyasalarla ilgilenenlerin gündeminde yer aldı. Konuyla ilgili detaylar netlik kazandı. Alfa Solar halka arz işlemleri 9-10-11 Kasım 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma) tarihlerinde gerçekleşti. Peki Alfa Solar ne zaman borsada işlem görecek? İşte ayrıntılar...

ALFA SOLAR HİSSE FİYATI

Oransal Dağıtım –sabit fiyatla talep toplama şeklinde gerçekleştirilen Alfa Solar halka arz işleminde 1 TL nominal değerli payın fiyatı 58,50 TL olarak belirlendi.

ALFAS kodu ile talep toplayan Alfa Solar Enerji'nin 9.200.000 adet payı satışa sunulacak. Payların tamamının satışı gerçekleşmesi halinde, halka arz büyüklüğü 538.200.000 TL'ye ulaşacak

Alfa Solar halka arz işlemleri 9-10-11 Kasım 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma) tarihlerinde gerçekleşirken, 14 Kasım Pazartesi günü yani bugün borsalar açıldıktan sonra işlem görmesi bekleniyor.

Alfa Solar halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Alfa Solar ne zaman borsada işlem görecek?

ALFA SONAR HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Alfa solar halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklaması şöyle:

''Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin halka arzında 9, 10, 11 Kasım 2022 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 58,50 TL'den talep toplanmıştır. Halka arz sonucunda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 6.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 3.200.000 TL olmak üzere toplam 9.200.000 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır. Toplam halka arz büyüklüğü 538.200.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 18,7 katı, yüksek başvurulu yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 142,1 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 42,7 katı filtrelenmemiş talep gelmiştir.''

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Et ve Süt Kurumu duyurdu! Karkas et alım fiyatları artırıldıEt ve Süt Kurumu duyurdu! Karkas et alım fiyatları artırıldı
Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama... Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşlara 1000 TL destekMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşlara 1000 TL destek
Anahtar Kelimeler:
halka arz borsa

En Çok Okunan Haberler

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı

Bakan Soylu duyurdu! İşte saldırının arkasındaki örgüt: İlk bulgulara göre...

Bakan Soylu duyurdu! İşte saldırının arkasındaki örgüt: İlk bulgulara göre...

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda gözden kaçan 'konsolosluk' detayı! Mete Yarar canlı yayında açıkladı!

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda gözden kaçan 'konsolosluk' detayı! Mete Yarar canlı yayında açıkladı!

Akaryakıtta indirim müjdesi! Depoları doldurmakta acele etmeyin!

Akaryakıtta indirim müjdesi! Depoları doldurmakta acele etmeyin!

Aylardır devrediyordu! Süper Loto'da büyük ikramiye sahibini buldu! Tüm şehir şimdi o talihliyi merak ediyor

Aylardır devrediyordu! Süper Loto'da büyük ikramiye sahibini buldu! Tüm şehir şimdi o talihliyi merak ediyor

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni çanta mı? İlk tespitler onu gösteriyor...

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni çanta mı? İlk tespitler onu gösteriyor...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Kahve makinesinden termosa, ayakkabıdan monta... Flaş fırsatları kaçırmayın!

Kahve makinesinden termosa, ayakkabıdan monta... Flaş fırsatları kaçırmayın!

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.