Alfa Solar halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Alfa Solar ne zaman borsada işlem görecek?

Alfa Solar halka arz sonuçları piyasalarla ilgilenenlerin gündeminde yer aldı. Konuyla ilgili detaylar netlik kazandı. Alfa Solar halka arz işlemleri 9-10-11 Kasım 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma) tarihlerinde gerçekleşti. Peki Alfa Solar ne zaman borsada işlem görecek? İşte ayrıntılar...

ALFA SOLAR HİSSE FİYATI

Oransal Dağıtım –sabit fiyatla talep toplama şeklinde gerçekleştirilen Alfa Solar halka arz işleminde 1 TL nominal değerli payın fiyatı 58,50 TL olarak belirlendi.

ALFAS kodu ile talep toplayan Alfa Solar Enerji'nin 9.200.000 adet payı satışa sunulacak. Payların tamamının satışı gerçekleşmesi halinde, halka arz büyüklüğü 538.200.000 TL'ye ulaşacak

Alfa Solar halka arz işlemleri 9-10-11 Kasım 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma) tarihlerinde gerçekleşirken, 14 Kasım Pazartesi günü yani bugün borsalar açıldıktan sonra işlem görmesi bekleniyor.

ALFA SONAR HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Alfa solar halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklaması şöyle:

''Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin halka arzında 9, 10, 11 Kasım 2022 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 58,50 TL'den talep toplanmıştır. Halka arz sonucunda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 6.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 3.200.000 TL olmak üzere toplam 9.200.000 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır. Toplam halka arz büyüklüğü 538.200.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 18,7 katı, yüksek başvurulu yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 142,1 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 42,7 katı filtrelenmemiş talep gelmiştir.''

