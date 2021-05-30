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Ali Koç açıkladı! Fenerbahçe Fan Token çıkacak mı?

30.05.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 3 yıllık ekonomi programını kamuoyuna duyurdu. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe Fan Token çıkacağı konuşulmaya başlandı. Peki Fenerbahçe Fan Token çıkacak mı? İşte ayrıntılar...

Ali Koç açıkladı! Fenerbahçe Fan Token çıkacak mı?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından belirlenen 3 yıllık ekonomi programı kapsamında dijital yatırımlara ağırlık verileceği belirtildi. Peki Fenerbahçe Fan Token çıkacak mı? Fan Token ve Token ne demek? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE FAN TOKEN ÇIKACAK MI?

Başkan Koç tarafından açıklanan yatırımlar arasında son dönemlerde oldukça popüler olan kripto paralar var. Koç'un hedefine göre Fenerbahçe'nin yeni gelir kaynaklarından birisi de dijital dünyada atılan adımlar olacak. Fenerbahçe'nin hedeflerinden birisinin, dijital yatırımlarından sağlayacağı 100 milyon TL kazanç olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan Fenerbahçe Fan Token için Chiliz ve Socios gibi şirketlerle iletişim halinde olunduğu iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş fan token çıkarttı ve bu token'ler çeşitli borsalarda listeleniyor. Fan token'ler, taraftarlar tarafından büyük ilgi görüyor. Fan token'ler global borsalarda listelenmeye başlayınca değeri artıyor ve böylece yatırımcısına para kazandırıyor.

Ali Koç açıkladı! Fenerbahçe Fan Token çıkacak mı?

FAN TOKEN NEDİR?

Fan token'in diğer adı taraftar token'dir. Bu token'ler spor kulüpleri ile taraftarları arasındaki etkileşimi güçlendirmek, taraftarlara bazı konularda söz hakkı vermek, ayrıcalık tanımak, avantajlar sağlamak amacıyla çıkarılır. Bu token'ler Chiliz altyapısıyla çalışır. Token sahibi takımlar arasında dünya çapında birçok kulüp vardır.

Yatırım amacıyla da alınıp saklanabilen fan token'lerinin arasında; Paris Saint German, Barcelona, Roma, Atletico Madrid, Juventus gibi takımlar bulunurken Trabzonspor ve Galatasaray gibi yerli takımlar da yer almaktadır. Token sahibi kişiler Socios üzerinden sunulan anketlere oy verme hakkına sahip olur böylece takımın atacağı adımlarda söz sahibi olur.

TOKEN NEDİR?

Kendi blokzinciri olmayan token'ler, var olan kripto para biriminin blokzincirine bağımlıdır. Token'ler genellikle Ethereum blok zinciri üzerinde yer alır. Token ile coin aynı şey değildir. Coin kendine ait bir blok zincirine sahiptir, token ise mevcut blok zinciri üzerine inşa edilmiştir.


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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü Kripto para
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