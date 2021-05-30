Ali Koç açıkladı! Fenerbahçe Fan Token çıkacak mı?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından belirlenen 3 yıllık ekonomi programı kapsamında dijital yatırımlara ağırlık verileceği belirtildi. Peki Fenerbahçe Fan Token çıkacak mı? Fan Token ve Token ne demek? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE FAN TOKEN ÇIKACAK MI?

Başkan Koç tarafından açıklanan yatırımlar arasında son dönemlerde oldukça popüler olan kripto paralar var. Koç'un hedefine göre Fenerbahçe'nin yeni gelir kaynaklarından birisi de dijital dünyada atılan adımlar olacak. Fenerbahçe'nin hedeflerinden birisinin, dijital yatırımlarından sağlayacağı 100 milyon TL kazanç olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan Fenerbahçe Fan Token için Chiliz ve Socios gibi şirketlerle iletişim halinde olunduğu iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş fan token çıkarttı ve bu token'ler çeşitli borsalarda listeleniyor. Fan token'ler, taraftarlar tarafından büyük ilgi görüyor. Fan token'ler global borsalarda listelenmeye başlayınca değeri artıyor ve böylece yatırımcısına para kazandırıyor.