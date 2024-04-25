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'Alın terimle Rolex aldım takmaya devam edeceğim' demişti! Bahadır Yenişehirlioğlu yine dikkat çekti

25.04.2024 07:32
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Seçimdeki mağlubiyetin ardından gözler AK Parti'ye çevrilmişti. İzmir milletvekili Şebnem Bursalı'nın bayram tatilinde Monaco'dan ıstakoz fotoğrafı paylaşması Çorum'da seçimi kaybeden adayın Maldivler'de ortaya çıkması grup başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Rolex saat takması tartışmaları beraberinde getirmişti.

'Alın terimle Rolex aldım takmaya devam edeceğim' demişti! Bahadır Yenişehirlioğlu yine dikkat çekti

Şebnem Bursalı yaşananların ardından hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de milletten özür dilerken eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamamıştı. AK Parti grup başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise Rolex saatini savunmuş ve 'Helal paramla aldığım saatimi takmaya devam edeceğim' demişti.

TBMM'de yapılan 23 Nisan resepsiyonuna katılan Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Rolex saatten vazgeçtiği görüldü. Abdülhamid dizisindeki Tahsin Paşa karakteriyle tanınan dizi oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu, Mayıs seçimlerinde Manisa'dan milletvekili olmuştu.

manman

'ALIN TERİYLE HELAL YOLDAN KAZANDIM' DEMİŞTİ

Bahadır Yenişehirlioğlu daha sonra AK Parti grup başkanvekili oldu. Rolex saat eleştirilerine sosyal medya hesabından cevap veren Yenişehirlioğlu, 'Alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim' demişti.

KUZU TANDIR, HİNDİ VE ROLEX YOK

Kamuda tasarrufun konuşulduğu hindi ve kuzu tandır gibi ana yemeklerin servis edilmediği, kuru pasta ikramlarının yapıldığı resepsiyonda Bahadır Yenişehirlioğlu da Rolex saatini tercih etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Şebnem Bursalı Manisa bahadır yenişehirlioğlu
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