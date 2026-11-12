Alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Yeni düzenleme yürürlüğe girdi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik, 12 Kasım tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle ürün ve hizmet satışları sırasında sunulan sigortaların kapsamı, ücretlendirilmesi ve iptal koşulları yeniden belirlendi.

Düzenleme; sigorta ve reasürans şirketlerini, sigorta teminatı sunan emeklilik şirketlerini, sigorta aracılarını, bankaları ve bütünleşik sigorta ürünlerinin satışa sunulduğu ticaret ortamlarını kapsıyor.

SİGORTA ALIŞVERİŞİN ŞARTI OLMAYACAK!

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; Yeni düzenlemeye göre, bütünleşik sigortalar mal veya hizmetin satın alınması ya da kiralanması sırasında veya sözleşmenin kurulmasını takip eden 14 gün içinde sunulabilecek. Kurallar hem fiziksel mağazalarda hem de internet alışverişlerinde geçerli olacak.

Sigorta yaptırılması, ürün veya hizmet satın almanın ön koşulu olarak dayatılamayacak. Tüketicinin sigortayı kabul etmemesi durumunda ürünün fiyatı artırılamayacak veya satış koşulları tüketici aleyhine değiştirilemeyecek.

ÜRÜN İADE EDİLİRSE SİGORTA DA SONA ERECEK

Düzenlemeye göre satın alınan ürün veya hizmete ilişkin sözleşmenin iptal edilmesi, feshedilmesi ya da cayma hakkının kullanılması durumunda bağlantılı sigorta da herhangi bir cezai şart veya tazminat olmadan kendiliğinden sona erecek.

Tüketiciler sigorta iptal taleplerini uzaktan iletişim araçlarıyla iletebilecek. Sigortanın satın alınmasında kullanılan yöntemden daha zor bir iptal süreci uygulanamayacak.

SİGORTA PRİMLERİNE ÜST SINIR GETİRİLDİ

Bütünleşik sigortalarda yıllık brüt prim tutarı, teminatın başladığı yılın ilk altı ayında geçerli olan aylık brüt asgari ücreti aşamayacak. SEDDK, ürün veya hizmet türüne göre bu sınırı yarıya kadar indirme ya da iki katına çıkarma yetkisine sahip olacak.

Sigorta süresi genel olarak en fazla iki yıl olacak. Uzatılmış garanti içeren sigortalarda ise bu süre garanti koşullarına göre uzatılabilecek.

HANGİ SİGORTALARI KAPSIYOR?

Yeni kurallar, cep telefonu ve elektronik cihazların kırılması, çalınması, kaybolması veya arızalanması gibi risklere karşı sunulan sigortaları kapsıyor. Ev hayvanlarının hastalanması, çalınması veya kaybolmasına yönelik sigortalar da bu kapsamda yer alıyor.

Ayrıca seyahat, ulaşım, konaklama, etkinlik, abonelik, siber güvenlik ve kısa süreli araç kiralama gibi hizmetlerle bağlantılı belirli sigortalar da düzenlemeye dahil edildi.

Zorunlu deprem sigortası, konut ve iş yeri sigortaları, tarım sigortaları ile birikim ve yatırım amaçlı sigortalar ise kapsam dışında tutuldu.

SİGORTA BEDELİ FATURADA AYRI GÖSTERİLECEK

Tüketicilerin sigorta şirketi, prim tutarı ve teminat kapsamı hakkında açıkça bilgilendirilmesi zorunlu hale getirildi. İnternet üzerinden yapılan işlemlerde tüketicinin kimliği güvenli yöntemlerle doğrulanacak ve onayı alınacak.

Sigorta primi, ürün veya hizmet bedeliyle birlikte tahsil edilse bile ödeme belgesinde ayrı gösterilecek. Ayrı ödeme yapılması durumunda ise tüketiciye makbuz verilecek.

Yeni sigorta uygulamalarını başlatacak yetkili kuruluşlar, uygulamadan en az bir ay önce SEDDK'ya bilgi verecek. Kurum, gerekli gördüğü durumlarda uygulamalarda değişiklik isteyebilecek.