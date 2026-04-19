Alışverişte Hangi Karakteri Yansıtıyorsun?

Alışveriş karakterinin kilidini açalım!

1/8 Diyelim ki zorlu ve epey stresli bir haftayı geride bıraktın. İçinden bir ses sürekli "Kendini ödüllendirmelisin" diyor. Kafandaki o "ödül" tanımının maddi karşılığını ve zihnindeki yerini öğrenebilir miyiz? "O kadar yoruldum ki bunu fazlasıyla hak ettim" deyip fiyat etiketindeki rakamı beynimde tamamen sıfırlarım. Ödül dediğin ufak bir kahve ya da tatlıdır, gidip de koca bir haftanın maaşını tek kalemde harcamayı aklım almaz. Sepete en pahalı şeyleri doldurup son saniyede hepsini silerim, o yalan heves bile stresimi almaya yeter. Ödül fikri mantıklı gelir ama banka hesabıma bakınca anında vazgeçip evde dizi izleyerek kendimi avuturum.

2/8 Şimdi de şunu soralım: Telefonda gezinirken tam da içinden geçirdiğin o pahalı ürünün reklamı pat diye karşına çıktı diyelim. O saniye zihninden geçenleri bizimle paylaşır mısın? "Demek ki almam gerekiyormuş, baksana evren bile işaret gönderiyor" diyerek durumu kendi lehime çeviririm. Algoritmaya sinirlenip telefonu ters çeviririm ama aklımın bir köşesi o üründe kalır. Korkutucu bulsam da o linke tıklamadan duramam, sadece bakıp çıkacağıma dair kendime söz veririm. Reklam benim bütçemi de düşünsün o zaman. Almam.

3/8 Dolabın ağzına kadar dolu ama sen inatla "giyecek hiçbir şeyim yok" hissine kapılıyorsun. Bu hissin altındaki asıl düşünceni öğrenebilir miyiz? Dolaptakiler eski beni yansıtıyor, benim acilen yeni bir kimliğe ve taze bir başlangıca ihtiyacım var. Aslında giyecek çok şeyim var ama benim asıl aradığım o kargo paketini açarken salgılanan mutluluk hormonu. Gerçekten giyecek hiçbir şeyim yok çünkü zamanında hep birbirine uymayan, anlamsız ve tekil parçalar almışım. Sadece o anki modumu yükseltecek bir bahaneye ihtiyacım var, olay kıyafet değil tamamen psikolojik.

4/8 Bir arkadaşın sadece üzerinde minik bir logo var diye sıradan beyaz bir tişörte servet ödediğini anlattı. O an içinden geçen dürüst yorumunu öğrenebilir miyiz? Yüzüne karşı beğenmiş gibi yaparım ama içimden o paraya neler alınacağını hesaplarım. "Kendi parası, kendi zevki" der geçerim. Kimsenin cüzdanını sorgulamam. Aynı tişörtün logosuz halini onda bir fiyata nerede bulacağımı düşünürüm. Kalite farkına gerçekten değip değmediğini anlamak için kumaşı gizlice incelerim.

5/8 Mutsuzken kendini alışverişe verdiğin oldu mu? EVET HAYIR

6/8 Alışverişe en çok kiminle gitmeyi seviyorsun? Tek başıma gitmek epey keyifli. Yakın arkadaşımla gidiyorum. Ailemden birileriyle giderim muhakkak. Kim müsait olursa onunla gidiyorum.

7/8 Kredi ya da banka kartlarının alışveriş kampanyalarını ne sıklıkta takip ediyorsun? Kuponlar ve puanlar benden sorulur! Cazip teklifleri inceliyorum bir tek. Diğerleri hep masraf gibi. Denk geldiğinde kullanıyorum. Pek aram yok.