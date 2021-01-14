FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Alman ekonomisi korona yılında yüzde 5 daraldı

Alman ekonomisi korona yılında yüzde 5 daraldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2021 13:22 | Son Güncelleme

Almanya ekonomisi koronavirüs pandemisinin damga vurduğu 2020 yılında yüzde 5 oranında küçüldü.

Alman ekonomisi korona yılında yüzde 5 daraldı

Alman ekonomisi en son mali ve ekonomik krizin yaşandığı 2009 yılında bu denli küçülmüştü.Federal İstatistik Dairesi Alman ekonomisinin 2020 yılında yüzde 5 oranında küçüldüğünü açıkladı. Ekonomik daralma analistlerin beklentilerinin altında gerçekleşti. Almanya'nın gayrisafi yurtiçi hasılası en son mali ve ekonomik krizin yaşandığı 2009 yılında yüzde 5,7 oranında küçülmüştü. Almanya'da 2019 yılında ise gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 0,6 oranında artmıştı.

Wiesbaden'daki Federal İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamada koronavirüs pandemisinin yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin "derin bir ekonomik durgunluğa (resesyon)" yol açtığı belirtildi. Pandeminin tüm ekonomik sektörlerde olumsuz etki yarattığı belirtilen açıklamada ekonomik küçülmenin hizmet sektörü ve üretim branşlarında öne çıktığı ifade edildi. Pandemi kısıtlamalarının en başta havayolu, turizm, gastronomi, fuar branşı gibi ekonomi dallarını olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Tüketim harcamaları azaldı

2009 yılındaki mali ve ekonomik krizden farklı olarak bu krizde toplam tüketimin ekonomiyi desteklemediği, özel tüketim harcamalarının geçen yıl bir önceki yıla oranla reel olarak yüzde 6 oranında azaldığı belirtildi. Devletin tüketim harcamalarının buna karşılık reel olarak yüzde 3,4 oranında arttığı ve istikrar sağlayıcı olduğu ifade edildi. Koruma teçhizatı ve hastane hizmetlerinde yapılan satın almaların da buna katkı sağladığı belirtildi.

Federal İstatistik Dairesi ayrıca mal ve hizmet ihracat ve ithalatının geçen yıl 2009 yılından bu yana ilk kez azaldığını açıkladı. İhracat reel olarak yüzde 9,9 oranında, ithalat ise yüzde 8,6 oranında düştü.

Açıklamada 14 yıldan uzun süredir devam eden istihdam artışının da korona pandemisi nedeniyle sona erdiği belirtildi. Krizden en fazla etkilenen grupların az istihdam edilenler ile serbest çalışanlar olduğu kaydedildi.

Ekonomistler 2021 yılında yüzde 3,5 ve üzerinde bir ekonomik büyüme beklerken, büyüme oranında aşılama çalışmalarının nasıl ilerlediği ve salgın kısıtlamalarındaki gevşemenin belirleyici olacağını belirtiyorlar.

AFP, Reuters / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
Altın fiyatları ok gibi fırlayacakAltın fiyatları ok gibi fırlayacak
E-ticarette e-fatura kullanımı nasıl olur? E-ticarette e-fatura kullanımı nasıl olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Aleyna'nın katil zanlısı cezaevinde intihar etti
Aleyna'nın katil zanlısı cezaevinde intihar etti
Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti
Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti
Altın düşüşe geçti!
Altın düşüşe geçti!
Fitch'ten önemli Türkiye açıklaması
Fitch'ten önemli Türkiye açıklaması
Erik, altınla yarışıyor: Müşteriler fiyatını söylediğimizde çok şaşırıyor
Erik, altınla yarışıyor: Müşteriler fiyatını söylediğimizde çok şaşırıyor
2021 emekli maaşı zammı ne kadar, zamlı maaş ne zaman?
2021 emekli maaşı zammı ne kadar, zamlı maaş ne zaman?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Dev bankaya dev ceza!
Dev bankaya dev ceza!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Balçova Belediyesinde asgari ücret 4 bin 300 TL oldu
Balçova Belediyesinde asgari ücret 4 bin 300 TL oldu
Koronavirüs sonra talep patladı! Litresi 10 bin lira
Koronavirüs sonra talep patladı! Litresi 10 bin lira
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzman analist: "Altın fiyatları ok gibi fırlayarak hızla yükselecek" 4 faklı uzmandan güncel altın tahmini ve altın grafik yorumu!
Altın fiyatları ok gibi fırlayacak
Fitch'ten Türkiye açıklaması: Ekonomide büyüme hız kazanacak
Fitch'ten önemli Türkiye açıklaması
2020'de yabancılara yapılan konut satışları yüzde 10,3 azaldı
TÜİK açıkladı! İlk sırada İstanbul var
Memura seyyanen zam var mı? Zam talebi iletildi! 2021 memura seyyanen zam olacak mı?
Memura seyyanen zam olacak mı?
Emekli maaşı zammı belli oldu! 2021 emekli zammı ne kadar? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 2021 ocak emekli zam oranı
2021 emekli maaşı zammı ne kadar, zamlı maaş ne zaman?
TOBB’dan bankalara 'faiz' çağrısı
TOBB’dan bankalara 'faiz' çağrısı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.