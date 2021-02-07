FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Alman ekonomisi korona yılında yüzde 5 daraldı

Alman ekonomisi korona yılında yüzde 5 daraldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.02.2021 18:23 | Son Güncelleme

Almanya ekonomisi koronavirüs pandemisinin damga vurduğu 2020 yılında yüzde 5 oranında küçüldü.

Alman ekonomisi korona yılında yüzde 5 daraldı

Alman ekonomisi en son mali ve ekonomik krizin yaşandığı 2009 yılında bu denli küçülmüştü.Federal İstatistik Dairesi Alman ekonomisinin 2020 yılında yüzde 5 oranında küçüldüğünü açıkladı. Ekonomik daralma analistlerin beklentilerinin altında gerçekleşti. Almanya'nın gayrisafi yurtiçi hasılası en son mali ve ekonomik krizin yaşandığı 2009 yılında yüzde 5,7 oranında küçülmüştü. Almanya'da 2019 yılında ise gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 0,6 oranında artmıştı.

Wiesbaden'daki Federal İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamada koronavirüs pandemisinin yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin "derin bir ekonomik durgunluğa (resesyon)" yol açtığı belirtildi. Pandeminin tüm ekonomik sektörlerde olumsuz etki yarattığı belirtilen açıklamada ekonomik küçülmenin hizmet sektörü ve üretim branşlarında öne çıktığı ifade edildi. Pandemi kısıtlamalarının en başta havayolu, turizm, gastronomi, fuar branşı gibi ekonomi dallarını olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Tüketim harcamaları azaldı

2009 yılındaki mali ve ekonomik krizden farklı olarak bu krizde toplam tüketimin ekonomiyi desteklemediği, özel tüketim harcamalarının geçen yıl bir önceki yıla oranla reel olarak yüzde 6 oranında azaldığı belirtildi. Devletin tüketim harcamalarının buna karşılık reel olarak yüzde 3,4 oranında arttığı ve istikrar sağlayıcı olduğu ifade edildi. Koruma teçhizatı ve hastane hizmetlerinde yapılan satın almaların da buna katkı sağladığı belirtildi.

Federal İstatistik Dairesi ayrıca mal ve hizmet ihracat ve ithalatının geçen yıl 2009 yılından bu yana ilk kez azaldığını açıkladı. İhracat reel olarak yüzde 9,9 oranında, ithalat ise yüzde 8,6 oranında düştü.

Açıklamada 14 yıldan uzun süredir devam eden istihdam artışının da korona pandemisi nedeniyle sona erdiği belirtildi. Krizden en fazla etkilenen grupların az istihdam edilenler ile serbest çalışanlar olduğu kaydedildi.

Ekonomistler 2021 yılında yüzde 3,5 ve üzerinde bir ekonomik büyüme beklerken, büyüme oranında aşılama çalışmalarının nasıl ilerlediği ve salgın kısıtlamalarındaki gevşemenin belirleyici olacağını belirtiyorlar.

AFP, Reuters / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral olduHakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral oldu
Kuyumcular sevgililer gününe özel izin bekliyorKuyumcular sevgililer gününe özel izin bekliyor
Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!
İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!
Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı
Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı
Şoke eden anlar! Site bahçesinde birbirlerine kurşun yağdırdılar
Şoke eden anlar! Site bahçesinde birbirlerine kurşun yağdırdılar
Kuyumcular sevgililer gününe özel izin bekliyor
Kuyumcular sevgililer gününe özel izin bekliyor
Otomotivde 2020 yılının ihracat şampiyonları belli oldu
Otomotivde 2020 yılının ihracat şampiyonları belli oldu
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Altın tüm zamanların rekorunu kırabilir
Altın tüm zamanların rekorunu kırabilir
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
4 farklı uzman altın beklentisini açıkladı
4 farklı uzman altın beklentisini açıkladı
PTT ucuz ayçiçek yağı mı satacak? Açıklama geldi
PTT ucuz ayçiçek yağı mı satacak? Açıklama geldi
Şubat ayı kira zam oranı belli oldu!
Şubat ayı kira zam oranı belli oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuyumcular sevgililer gününe özel izin bekliyor
Kuyumcular sevgililer gününe özel izin bekliyor
Gram ve çeyrek altın ne kadar? 7 şubat altın fiyatları
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Yeni banka geliyor: BDDK'dan Destek Yatırım Bankası'nın kurulmasına onay
Onay verildi: Yeni banka kuruluyor
Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne kadar 2021? Ocak ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek?
Nakdi ücret desteği ne kadar, ne zaman yatacak?
Altın fiyatları yükselecek mi? Şimdi altın alınır mı? Altının düşüşü sürer mi? İşte çarpıcı altın yorumu
Şimdi altın almak için doğru zaman mı? Altının düşüşü sürer mi?
Şubat kira artış oranı 2021... Şubat kira zammı ne kadar oldu? Bu ay kira artış oranı nedir?
Şubat ayı kira zammı ne kadar?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.