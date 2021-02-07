Alman ekonomisi korona yılında yüzde 5 daraldı

Alman ekonomisi en son mali ve ekonomik krizin yaşandığı 2009 yılında bu denli küçülmüştü.Federal İstatistik Dairesi Alman ekonomisinin 2020 yılında yüzde 5 oranında küçüldüğünü açıkladı. Ekonomik daralma analistlerin beklentilerinin altında gerçekleşti. Almanya'nın gayrisafi yurtiçi hasılası en son mali ve ekonomik krizin yaşandığı 2009 yılında yüzde 5,7 oranında küçülmüştü. Almanya'da 2019 yılında ise gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 0,6 oranında artmıştı.

Wiesbaden'daki Federal İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamada koronavirüs pandemisinin yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin "derin bir ekonomik durgunluğa (resesyon)" yol açtığı belirtildi. Pandeminin tüm ekonomik sektörlerde olumsuz etki yarattığı belirtilen açıklamada ekonomik küçülmenin hizmet sektörü ve üretim branşlarında öne çıktığı ifade edildi. Pandemi kısıtlamalarının en başta havayolu, turizm, gastronomi, fuar branşı gibi ekonomi dallarını olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Tüketim harcamaları azaldı

2009 yılındaki mali ve ekonomik krizden farklı olarak bu krizde toplam tüketimin ekonomiyi desteklemediği, özel tüketim harcamalarının geçen yıl bir önceki yıla oranla reel olarak yüzde 6 oranında azaldığı belirtildi. Devletin tüketim harcamalarının buna karşılık reel olarak yüzde 3,4 oranında arttığı ve istikrar sağlayıcı olduğu ifade edildi. Koruma teçhizatı ve hastane hizmetlerinde yapılan satın almaların da buna katkı sağladığı belirtildi.