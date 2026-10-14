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Alman ekonomisi toparlanma patikasında seyrediyor

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ekonominin ilk yarıdaki canlanmanın ardından yaz döneminde geçici yavaşlama yaşadığını ancak toparlanma patikasında kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Alman ekonomisi toparlanma patikasında seyrediyor

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, ekonominin ilk yarıdaki canlanmanın ardından yaz döneminde geçici bir yavaşlama yaşadığı ancak toparlanma patikasında kalmaya devam ettiği belirtildi.

Üçüncü çeyrekteki ivme kaybına enerji yoğun ürünlerin küresel stoklarındaki azalma ile nehir sularındaki düşüş nedeniyle iç hat taşımacılığında yaşanan aksamaların neden olduğu ifade edildi.

Raporda, "Yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan satın alma gücü kayıpları, süregelen belirsizlikler ve artan finansman maliyetleri dikkate alındığında, iç ekonomiden de kısa vadede bir hareketlilik beklenmiyor." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın raporunda, geleceğe yönelik ekonomik görünümün ise İran ve Ukrayna'daki savaşların seyrine önemli ölçüde bağımlı olduğu vurgulandı.

Üretim sektörünün ağustosta bir önceki aya göre takvim ve mevsimsellikten arındırılmış olarak yüzde 2 artış gösterdiği kaydedilen raporda, bu artışta inşaat ve tamamlayıcı sektörlerdeki olağanüstü genişlemenin etkili olduğu ifade edildi.

İmalat sanayi siparişlerinde, Körfez bölgesindeki krizin ilk yarıda enerji yoğun sektörlere verdiği geçici desteğin sönümlenmesiyle belirgin bir gerileme yaşandığı aktarıldı.

Tüketici fiyat endeksinin eylülde yıllık bazda yüzde 3,3 yükseldiğine dikkat çekilen raporda, enerji fiyatlarının yıllık bazda neredeyse yüzde 15 artarak enflasyondaki en büyük etken olduğu vurgulandı.

Gıda fiyatlarının yüzde 0,4, hizmet sektörü fiyatlarının ise yüzde 2,7 arttığı eylül ayında, çekirdek enflasyonun yüzde 2,4 seviyesindeki yüksek seyrini koruduğu belirtildi.

İstihdam piyasasına ilişkin verilerin de paylaşıldığı raporda, mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısının eylül ayında 12 bin kişi arttığı, istihdam edilen kişi sayısının ağustosta 29 bin azalarak belirgin bir düşüş kaydettiği aktarıldı.

Raporda ayrıca, İran ve Ukrayna'daki silahlı çatışmalara kalıcı bir çözüm bulunmasının enerji maliyetlerini düşürerek ekonomik toparlanmayı hızlandıracağı ancak emtia fiyatlarının yüksek kalmaya devam etmesi durumunda şirketler ve tüketiciler üzerindeki baskının artacağı uyarısında bulunuldu.

BÜYÜME TAHMİNLERİ YÜKSELDİ ANCAK BÜTÇE AÇIĞI BASKISI SÜRÜYOR

Öte yandan Alman ekonomisi Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı yüksek enerji fiyatlarının getirdiği yüke rağmen yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü.

Bölgesel gerilimler ve yüksek enerji maliyetlerinin oluşturduğu olumsuz iklime rağmen yapay zeka ve savunma odaklı harcamaların sanayi üretimindeki büyümeyi sırtladığı belirtiliyor.

Ekonomi enstitülerinin birçoğu, ülkenin bu yılki büyüme tahminlerini ortalama yüzde 1,3'e yükseltti.

Alman hükümeti de bu yıl için daha önce yüzde 0,5 olarak açıkladığı ekonomik büyüme tahminini, yayımladığı sonbahar dönemi tahminleri raporunda yüzde 1,3'e çıkardı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü de Alman ekonomisi için 2026 büyüme tahminini yüzde 0,7'den 1,1'e yükseltti. Bu yükselişte yapay zeka ivmesinin ihracata etkisi ile savunma ve altyapı yatırımları belirleyici oldu.

Öte yandan, ekonomik toparlanmaya ve artan yeni borçlanmaya bağlı olarak genel devlet bütçe açığı tahmininin bu yıl, geçen yılki yüzde 3 seviyesinden yüzde 4,1'e, 2027'de ise yüzde 4,7'ye çıkması bekleniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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