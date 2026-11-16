Alman teknoloji devinin satış ağına soruşturma! 7 bayi mercek altında

Rekabet Kurumu, Alman teknoloji şirketi Siemens'in tasarım, mühendislik ve üretim yazılımlarının Türkiye'deki satış faaliyetlerine yönelik inceleme başlattı. Soruşturmanın odağında, şirketin Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Boğaziçi Yazılım ve Siemens ürünlerini satan 7 bayi bulunuyor.

İncelemede, satış fiyatlarının ve indirim oranlarının belirlenmesine müdahale edilip edilmediği, müşteri ve bölge sınırlamaları uygulanıp uygulanmadığı, ayrıca rakip yazılımların satışına engel olunup olunmadığı araştırılacak.

NX, SOLID EDGE VE TEAMCENTER SATIŞLARI İNCELENİYOR

Soruşturma, Siemens'in ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) kategorisindeki NX, Solid Edge ve Teamcenter yazılımlarının Türkiye'deki satışlarını kapsıyor. Tasarım, mühendislik ve üretim alanlarında kullanılan bu programlar, bir ürünün ilk fikir aşamasından son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar geçen dijital süreçlerin yönetiminde rol oynuyor.

Rekabet Kurumu, Siemens ile distribütör Boğaziçi Yazılım'ın bayilerin satış politikalarına müdahale edip etmediğini de mercek altına aldı. Bu kapsamda bayilerin ürünleri hangi fiyatlardan sattığı ve müşterilerine uyguladıkları indirimlerin belirlenmesinde distribütörün etkisinin bulunup bulunmadığı değerlendirilecek.

SANAYİCİLERİN ALTERNATİF TEKLİF ALMASI ENGELLENDİ Mİ?

İncelemenin önemli başlıklarından birini de satış yapılan bölgeler ve müşteri grupları üzerindeki olası sınırlamalar oluşturuyor. Bayilere belirli bölgeler veya müşteriler üzerinden kısıtlama getirilerek sanayi işletmelerinin farklı satıcılardan daha rekabetçi teklifler alma seçeneklerinin daraltılıp daraltılmadığı araştırılacak.

Bunun yanı sıra Boğaziçi Yazılım'ın, bayilerin Siemens'e rakip yazılımları pazarlamasına ya da söz konusu ürünler için destek hizmeti sunmasına engel olup olmadığı da soruşturulacak.

TEKLİF SÜREÇLERİNDE ORTAK HAREKET EDİLİP EDİLMEDİĞİ ARAŞTIRILACAK

Rekabet Kurumu'nun incelemesi yalnızca distribütör ile bayiler arasındaki ticari ilişkilerle sınırlı tutulmayacak. Boğaziçi Yazılım ve bayilerin müşterilere yönelik fiyat tekliflerini hazırlarken birbirleriyle koordinasyon sağlayıp sağlamadığı da araştırmanın kapsamına alındı.

Bu çerçevede, şirketler arasındaki dikey ilişkilerin yanı sıra bayilerin kendi aralarındaki yatay rekabeti etkileyebilecek olası uygulamalar da değerlendirilecek. CNBC-e'nin haberine göre, soruşturma kapsamında fiyat ve indirim müdahalelerinden rakip ürünlerin satışının engellenmesine, müşteri ve bölge kısıtlamalarından teklif süreçlerindeki olası koordinasyona kadar birden fazla iddia incelenecek.