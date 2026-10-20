FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Almanya'da yatırımcı güveni ekimde beklentilerin üzerinde azaldı

Almanya'da kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye yönelik beklentileri, yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle ekim ayında piyasa öngörülerinin üzerinde gerileyerek son 9 ayın ilk düşüşünü kaydetti.

Almanya'da yatırımcı güveni ekimde beklentilerin üzerinde azaldı

Mannheim merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), 178 yatırımcı ve analistin katılımıyla yapılan ve gelecek 6 aya ilişkin ekonomik öngörüleri ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin ekim ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, endeks ekimde bir önceki aya göre 6,6 puan azalarak 28,1 puan seviyesine indi.

Eylül 2026'da 34,7 puan olan endekse ilişkin piyasa beklentisi, bu ay 30 puan seviyesine gerilemesi yönündeydi. Böylece endeks, üst üste yaşanan 5 aylık yükseliş serisinin ardından ilk kez düşüş göstermiş oldu.

Almanya'da cari duruma ilişkin Mevcut Durum Endeksi ise ekimde önceki aya göre 11,2 puan artarak eksi 35,9 puana yükseldi. Piyasalarda bu endeksin eksi 44,5 seviyesine çıkması bekleniyordu.

Mevcut durum göstergesindeki bu iyileşmeyle birlikte uzmanlar, cari ekonomik tablonun son 3 yılın en iyi seviyesinde olduğuna dikkati çekti.

"EKONOMİK TOPARLANMA KENDİ KENDİNİ BESLEYECEK GÜÇTE DEĞİL"

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Alman ekonomisi durgunluktan yavaşça çıkıyor ancak toparlanma henüz kendi kendini besleyecek güçte değil. Yüksek enerji fiyatları reel gelirler üzerinde baskı oluşturduğu, üretim maliyetlerini artırdığı ve enflasyonu daha uzun süre yüksek seviyede tuttuğu için özel tüketim ve özel yatırımlar zayıf kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Sektörel bazda bakıldığında, son dönemde güçlü yükseliş kaydeden bankacılık ve sigortacılık endeksleri sırasıyla 18,4 ve 9 puan gerileme gösterse de pozitif bölgede kalmayı sürdürdü.

Hizmet ve telekomünikasyon sektörlerinde de daralma yaşanırken, çelik, metal imalatı ve elektronik sektörlerinden olumlu sinyaller geldi.

İhracat ve kamu yatırımlarının desteğiyle üç çeyrektir art arda büyüyen Almanya'da hükümet ve önemli ekonomi enstitüleri, yıl sonu büyüme tahminini yüzde 1,3'e yükseltmişti.

ALMAN EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

Öte yandan, Alman ekonomisi Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı yüksek enerji fiyatlarının getirdiği yüke rağmen yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü.

Bölgesel gerilimler ve yüksek enerji maliyetlerinin oluşturduğu olumsuz iklime rağmen yapay zeka ve savunma odaklı harcamaların sanayi üretimindeki büyümeyi sırtladığı belirtiliyor.

Ekonomi enstitülerinin birçoğu ülkenin bu yılki büyüme tahminlerini ortalama yüzde 1,3'e yükseltti.

Alman hükümeti de bu yıl için daha önce yüzde 0,5 olarak açıkladığı ekonomik büyüme tahminini, yayımladığı sonbahar dönemi tahminleri raporunda yüzde 1,3'e çıkardı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü de Alman ekonomisi için 2026 büyüme tahminini yüzde 0,7'den 1,1'e yükseltti. Bu yükselişte yapay zeka ivmesinin ihracata etkisi ile savunma ve altyapı yatırımları belirleyici oldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ŞOK'a ısıtıcı fan geliyor! 21 Ekim 2026 ŞOK Aktüel KataloğuŞOK'a ısıtıcı fan geliyor! 21 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu
27-28 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu yayınlandı!27-28 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu yayınlandı!

Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğü iddiası dünyada gündem oldu! Halefi 13 yaşında

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğü iddiası dünyada gündem oldu! Halefi 13 yaşında

16 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip fuhşa zorladılar! Çok sayıda gözaltı

16 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip fuhşa zorladılar! Çok sayıda gözaltı

Usta yorumculardan olay derbi yorumu: "Vazgeçin, bundan bir şey olmaz!"

Usta yorumculardan olay derbi yorumu: "Vazgeçin, bundan bir şey olmaz!"

Fatoş Seğmen minik kızının ölüm nedenini açıkladı

Fatoş Seğmen minik kızının ölüm nedenini açıkladı

Benzine büyük indirim geldi: Tabela değişti!

Benzine büyük indirim geldi: Tabela değişti!

Soruşturma izni verilmişti! İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

Soruşturma izni verilmişti! İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.