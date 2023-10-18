ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2023: 55 bin TL maaşla Almanya işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? 2 milyon işçi alınacak

Almanya işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları merak edildi. Almanya'da İçişleri Bakanlığı hazırladığı yeni yasa tasarısının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Ülkede işçi açığını kapatabilmek için yasa tasarısı hazırlanıyor. Bahsi geçen tasarı ile işe girişte zorunlu tutulan dil şartının da kaldırılabileceği öngörülüyor. 55 bin TL maaşla 2 milyon işçi alınacağının duyulmasının ardından Almanya işçi alımı tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Almanya işçi alımı başvuruları ile ilgili merak edilenler...
Almanya işçi alımı başvuruları hakkında detaylar vatandaşlar tarafından merak edildi. Ülkede hazırlanan yasa tasarısında işçiler için sağlanan tek kolaylık dil değil. Tasarı ile birlikte Alman vatandaşlığına geçiş de kolaylaşacak. 67 yaşının üzerinde olan vatandaşlar için test kaldırılacak. Vatandaşlık için gereken ikamet süresi 8 yıldan 5'e düşecek. Yasanın 1-2 ay içerisinde onaylanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Almanya'da birçok sektörde nitelikli işgücü arandığı biliniyor.
18-45 yaş arası kişilerin başvurusuna açık olan bu sektörlerde, en düşük maaş asgari ücret olan 2 bin 100 Euro (yaklaşık 40.194 TL) olurken en yüksek maaş ise 37 bin Euro (yaklaşık 708.108 TL) olarak biliniyor
Aşçı
İnşaat işçisi
Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları
Kaynakçı
İnternet teknolojisi
Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi
Gastronomi
Eğitim
Sağlık hizmetleri
Çocuk yetiştiricileri
IT teknisyenleri
Metal ve ağır sanayi işçileri
Gastronomi uzmanları
Vasıflı işçiler
İnşaat sektörü işçileri
Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler
Teknik ve mekanik
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Ehliyet fotokopisi
Adli Sicil Kaydı
İkametgah Belgesi
Diploma
Sağlık Raporu
Mesleki yeterlilik belgesi
Nüfus kayıt örneği
Almanca tercümesi yapılmış özgeçmiş
İş deneyiminizi gösteren hizmet dökümü
Pasaport Fotokopisi (3 yıllık)
6 ay içinde çekilen 6 tane biyometrik fotoğraf