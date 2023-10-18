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ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2023: 55 bin TL maaşla Almanya işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? 2 milyon işçi alınacak

18.10.2023 08:03 | Son Güncelleme:
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Almanya işçi alımı tarihleri ve başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 55 bin TL maaşla 2 milyon işçi alınacağı aktarılırken aranan meslekleri öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki, 55 bin TL maaşla Almanya işçi alımı ne zaman? Almanya işçi alımı başvuru şartları neler, aranan meslekler hangileri?

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2023: 55 bin TL maaşla Almanya işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? 2 milyon işçi alınacak

Almanya işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları merak edildi. Almanya'da İçişleri Bakanlığı hazırladığı yeni yasa tasarısının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Ülkede işçi açığını kapatabilmek için yasa tasarısı hazırlanıyor. Bahsi geçen tasarı ile işe girişte zorunlu tutulan dil şartının da kaldırılabileceği öngörülüyor. 55 bin TL maaşla 2 milyon işçi alınacağının duyulmasının ardından Almanya işçi alımı tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Almanya işçi alımı başvuruları ile ilgili merak edilenler...

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Almanya işçi alımı başvuruları hakkında detaylar vatandaşlar tarafından merak edildi. Ülkede hazırlanan yasa tasarısında işçiler için sağlanan tek kolaylık dil değil. Tasarı ile birlikte Alman vatandaşlığına geçiş de kolaylaşacak. 67 yaşının üzerinde olan vatandaşlar için test kaldırılacak. Vatandaşlık için gereken ikamet süresi 8 yıldan 5'e düşecek. Yasanın 1-2 ay içerisinde onaylanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Almanya'da birçok sektörde nitelikli işgücü arandığı biliniyor.

18-45 yaş arası kişilerin başvurusuna açık olan bu sektörlerde, en düşük maaş asgari ücret olan 2 bin 100 Euro (yaklaşık 40.194 TL) olurken en yüksek maaş ise 37 bin Euro (yaklaşık 708.108 TL) olarak biliniyor

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ALMANYA İŞÇİ ALIMI İÇİN ARANAN MESLEKLER NELER?

Aşçı

İnşaat işçisi

Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları

Kaynakçı

İnternet teknolojisi

Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi

Gastronomi

Eğitim

Sağlık hizmetleri

Çocuk yetiştiricileri

IT teknisyenleri

Metal ve ağır sanayi işçileri

Gastronomi uzmanları

Vasıflı işçiler

İnşaat sektörü işçileri

Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler

Teknik ve mekanik

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ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

Adli Sicil Kaydı

İkametgah Belgesi

Diploma

Sağlık Raporu

Mesleki yeterlilik belgesi

Nüfus kayıt örneği

Almanca tercümesi yapılmış özgeçmiş

İş deneyiminizi gösteren hizmet dökümü

Pasaport Fotokopisi (3 yıllık)

6 ay içinde çekilen 6 tane biyometrik fotoğraf


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