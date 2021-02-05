Altın alınır mı? Altın neden düşüyor, düşüş sürecek mi? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? 2021 altın yorumları

Altın fiyatları vatandaşların son dönemde en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Şubat ayına hızlı düşüşle giren gram altın, Dolar/TL paritesi ve küresel piyasalarda ons fiyatlarının gerilemesinden kaynaklı olarak iç piyasada hızlı biçimde düşüşüne devam ediyor. Kuyumcu esnafı ise kısa vadede düşüşün devam edeceğini söylerken uzun vadede ise bu seyri beklemenin doğru olmayacağını belirtiyor. Kuyumcular, altının daima gördüğü rakamı test edebileceğini vurgu yapıyor. Peki, şimdi altın alınır mı? Altın fiyatları ne olacak?
İHA'nın haberine göre altın fiyatlarında sert ve hızlı bir düşüş yaşandığını belirten Kuyumcu Serkan Tunçbilek, hafta başında 430 TL seviyelerinde olan altının şu sıralar 412 TL seviyelerinde olduğunu dile getirdi. Düşüşün en büyük nedeninin doların düşmesi ve faizlerin yüksek olması olduğunu söyledi.
Bunun yanı sıra Biden'ın Amerika başkanlığının netleşmesi ve olumlu politika izleme seyrinin de dolardaki düşüşü tetikleyen faktörlerden olduğu yönünde değerlendirmelerde bulundu. Peki, altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Altın yükselişe geçer mi?
Kuyumcu Serkan Tunçbilek, altında yaşanan bu düşüşün hızlı olmasının vatandaş açısından talebi sınırlandırdığını belirtti. Vatandaşların arasında fiyatların daha fazla düşeceği yönünde bir beklentinin ortaya çıktığını dile getiren Tunçbilek, gelecek zamanlarda altının 400 TL'nin altına düşeceğini zannetmediği yönünde değerlendirmelerini aktardı.
Vatandaşlar, fiyatlar düşerken bir yandan da altın almak için doğru zaman olup olmadığını da merak ediyor. Daha önce yüksek rakamları gören bu yatırım aracının yeniden o rakamları görme ihtimaline göre yatırımlarını şekillendirmeyi düşünen vatandaşlar, bu yönde araştırmalar yapıyor.
Buna dair de değerlendirmelerini aktaran Tunçbilek, bu seviyelerin alım fırsatı olduğunu söyledi. Altın alan vatandaşların da yatırımlarını uzun vade olarak almaları gerektiğini belirtti.
Altındaki düşüşü faiz oranlarına bağlayan Kuyumcu Murat Gündemir ise küresel çapta altının ons fiyatının ve doların düşmesinin altının TL bazında da düşmesine neden olduğunu söyledi. Hafta başında 432 TL seviyelerinde seyreden altının şu anda 410 TL seviyelerinde olduğuna vurgu yapan Gündemir, piyasada kısa vadede bir düşüşün gerçekleşebileceğini ancak uzun vadede bunu beklemediklerini dile getirdi.
Murat Gündemir, altının hızlı düştüğü zamanlarda vatandaşın tedirginleştiğini ve talebin de azaldığını belirtti. Uzun vadede yatırım yapmayı düşünenlerin ise bu seviyelerden altın alabileceği yönünde değerlendirmelerini aktardı. Altının gördüğü rakamı daima test ettiğine vurgu yapan Gündemir, "Mutlaka 450 TL'nin üzerinde bir atak bekleniyor" ifadesini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde İHA'ya konuşan Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman ise, yılbaşından beri bakıldığında 30 dolar bir geri çekilmenin olduğunu aktarmıştı. Dünyada aşılamanın başlaması, Çin’deki aşının bazı Avrupa ülkeleri tarafından kabul görerek aşılanma başlaması ve hayatın normale döneceği ile ilgili beklentilerle beraber altının ons fiyatında geri çekilme yaşanabileceğini belirtmişti. Özman; arzın talepten meydana gelen dalgalanmalardan kaynaklandığını dile getirirken dünya piyasalarının ise sakin seyrine devam ettiğini söylemişti.
Önümüzdeki günler için düşüşün süreceğini ve bir miktar da yukarı çıkacağını düşündüğünü aktaran Özman, aşılamaya rağmen mutant virüs kaynaklı olarak altının düşüş sürecinin devam etmeyeceği ve yine ons fiyatının 1900’lü rakamlara çıkabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunmuştu. Dünyada altın fiyatlarında önemli bir gelişmenin olmadığını ancak iç piyasadaki bu durumun Türk Lirası’nın değer kazanması ve yabancı paraların kurlarının aşağıya doğru çekilmesinden kaynaklı olduğunu söyleyen Özman, bu durumun devam edip etmeyeceğinin de önümüzdeki günlerde belli olacağını ifade etmişti.
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