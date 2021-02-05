Altın alınır mı? Altın neden düşüyor, düşüş sürecek mi? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? 2021 altın yorumları

Altın fiyatları vatandaşların son dönemde en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Şubat ayına hızlı düşüşle giren gram altın, Dolar/TL paritesi ve küresel piyasalarda ons fiyatlarının gerilemesinden kaynaklı olarak iç piyasada hızlı biçimde düşüşüne devam ediyor. Kuyumcu esnafı ise kısa vadede düşüşün devam edeceğini söylerken uzun vadede ise bu seyri beklemenin doğru olmayacağını belirtiyor. Kuyumcular, altının daima gördüğü rakamı test edebileceğini vurgu yapıyor. Peki, şimdi altın alınır mı? Altın fiyatları ne olacak?

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

İHA'nın haberine göre altın fiyatlarında sert ve hızlı bir düşüş yaşandığını belirten Kuyumcu Serkan Tunçbilek, hafta başında 430 TL seviyelerinde olan altının şu sıralar 412 TL seviyelerinde olduğunu dile getirdi. Düşüşün en büyük nedeninin doların düşmesi ve faizlerin yüksek olması olduğunu söyledi.

Bunun yanı sıra Biden'ın Amerika başkanlığının netleşmesi ve olumlu politika izleme seyrinin de dolardaki düşüşü tetikleyen faktörlerden olduğu yönünde değerlendirmelerde bulundu. Peki, altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Altın yükselişe geçer mi?