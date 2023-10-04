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ALTIN BİLEZİK FİYATLARI 4 EKİM 2023 ÇARŞAMBA: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? Canlı takip ekranı!

04.10.2023 07:58 | Son Güncelleme:
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Altın bilezik fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Düğün sezonu sürüyor. Bu sebeple birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara devam ediyor. Birçok kişi, "14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor. 4 Ekim 2023 Çarşamba günü güncel altın bilezik fiyatlarında son durum ve konuya dair ayrıntılar haberimizde...

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI 4 EKİM 2023 ÇARŞAMBA: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? Canlı takip ekranı!

Altın bilezik fiyatları ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. Öte yandan Son kapanışını 27.5335 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.5066 liradan, satış fiyatı ise 27.5605 liradan işlem görüyor. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış - satış fiyatlarını internette araştırıyor. İşte, 4 Ekim 2023 Çarşamba günü altın bilezik fiyatlarında son durum...

ALTIN BİLEZİK2

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.509,77 TL'den alınırken 1.541,26 TL'den satılıyor.

altın bilezik fiyatları23

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 1.177,54 TL iken satışı ise 1.177,75 TL oldu.

kapak foto altın

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 922,99 TL'den alınıyor ve 1.104,49 TL'den satılıyor.

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