ALTIN BİLEZİK FİYATLARI 4 EKİM 2023 ÇARŞAMBA: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? Canlı takip ekranı!

Altın bilezik fiyatları ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. Öte yandan Son kapanışını 27.5335 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.5066 liradan, satış fiyatı ise 27.5605 liradan işlem görüyor. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış - satış fiyatlarını internette araştırıyor. İşte, 4 Ekim 2023 Çarşamba günü altın bilezik fiyatlarında son durum...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.509,77 TL'den alınırken 1.541,26 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 1.177,54 TL iken satışı ise 1.177,75 TL oldu.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 922,99 TL'den alınıyor ve 1.104,49 TL'den satılıyor.

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