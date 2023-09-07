ALTIN BİLEZİK FİYATLARI: 7 Eylül 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

Altın bilezik fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler internette konuya dair araştırma yapıyor. Öte yandan Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.7468 liradan, satış fiyatı ise 26.7571 liradan işlem görüyor. Bir önceki kapanışını 28.7699, TL'den yapan euro şu anda 28.7142 TL alış ve 28.8158 TL satış fiyatına sahip. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış - satış fiyatlarını internette araştırıyor. İşte, 7 Eylül 2023 Perşembe günü altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.208,07 TL'den alınırken 1.208,25 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 1.226,34 TL iken satışı ise 1.226,54 TL oldu.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 938,14 TL'den alınıyor ve 1.118,83 TL'den satılıyor.

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