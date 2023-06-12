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ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA: 12 Haziran 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

12.06.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatlarında son durum 12 Haziran 2023 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi güncel fiyatları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki, 12 Haziran 2023 Pazartesi günü altın bilezik fiyatı ne kadar? İşte, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatları...

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA: 12 Haziran 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın bilezik fiyatları adüğün sezonunun gelmesiyle birlikte merak konusu oldu. Öte yandan dolar son kapanışını 23.5706 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.5682 liradan, satış fiyatı ise 23.5731 liradan işlem görüyor. Yüzde 1.28'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 25.3829 TL'den yapan euro şu anda 25.2910 TL alış ve 25.4749 TL satış fiyatına sahip. 12 Haziran 2023 altın bilezik fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

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22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.344,52 TL'den alınırken 1.370,47 TL'den satılıyor.

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18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 1.083,99 TL iken satışı ise 1.084,19 TL oldu.

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 829,09 TL'den alınıyor ve 991,94 TL'den satılıyor.

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