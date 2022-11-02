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ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA! 2 Kasım 2022 Çarşamba FED faiz kararı öncesi 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

02.11.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 2 Kasım Çarşamba günü açıklanacak olan FED faiz kararı öncesi vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. FED faiz kararı bugün saat 21.00'de açıklanacak. Öte yandan önceki kapanışını 18,5993 TL'den gerçekleştiren dolar, 18,5951 TL alış, 18,6037 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte FED faiz kararı öncesi 2 Kasım 2022 güncel altın bilezik fiyatları...

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA! 2 Kasım 2022 Çarşamba FED faiz kararı öncesi 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 2 Kasım 2022 Çarşamba günü FED faiz toplantısı öncesi merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz kararı bugün saat 21:00'de açıklanacak. Ayrıca geçtiğimiz gün önceki kapanışını 18,4014 TL'den gerçekleştiren euro, 18,3842 TL alış, 18,4188 TL satış fiyatından işlem gördü. Önceki kapanışını 21,4039 TL'den yapan İngiliz sterlini ise 21.3798 TL alış, 21,4280 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Kasım 2022 Çarşamba günü açıklanacak olan FED faiz kararı öncesi altın bilezik fiyatları...

bilezik altın

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik önceki kapanışını 905,14 TL'den yaptı. 22 Ayar altın bilezik bugün 903,31 TL alış, 911,71 TL satış fiyatından işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 719,21 TL'den yapan 18 ayar altın bilezik ise 719,23 TL alış, 719,34 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 649,28 TL'den yapan 14 ayar altın bilezik ise 546,12 TL alış, 653,75 TL satış fiyatından işlem görüyor.

2 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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2 Kasım Çarşamba günü altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 985,22 TL üzerinden yapan gram altın 986,89 liradan alınıyor, 987,04 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.523,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.469,00 liradan alınıyor, 6.532,00 liradan satılıyor.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI CANLI TAKİP

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.273,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.234,00 liradan alınıyor, 3.278,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.635,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 2 Kasım itibariyle 1.621,00 liradan alınıyor, 1.637,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 2 Kasım günü 6.472,00 TL alış, 6.536,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

FED

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

FED faiz toplantısının ilki 1 Kasım'da yapıldı.

İkinci toplantı ise bugün gerçekleştirilecek.

FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısında alınacak olan FED faiz kararı, bugün saat 21.00'da açıklanması bekleniyor.

KASIM AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ

FED, 2022 içerisinde birçok kez faiz artırımı yaptı. Kasım ayında gerçekleştirilecek toplantıda da faiz artırımı yapılacağı öngörülüyor. Politika faizinin 75 baz puan artırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Banka'nın aralık toplantısında ise faizleri 50 baz puan artırmasına yüzde 58 ile daha yüksek ihtimal veriyor.

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