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ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA: 21 Haziran 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

21.06.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatlar düğün sezonunun gelmesiyle birlikte merak konusu oldu. Öte yandan yarın Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Banka, geçtiğimiz ay politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tutmuştu. Döviz kurunda son durum merak konusu oldu. Peki, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 21 Haziran 2023 Çarşamba günü altın bilezik fiyatları...

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI SON DAKİKA: 21 Haziran 2023 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın bilezik fiyatlarında son durum 21 Haziran 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.Öte yandan dolar son kapanışını 23.6125 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.6092 liradan, satış fiyatı ise 23.6160 liradan işlem görüyor.Yüzde 0.28'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 25.7747 TL'den yapan euro şu anda 25.7518 TL alış ve 25.7976 TL satış fiyatına sahip. 21 Haziran 2023 altın bilezik fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

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22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.315,07 TL'den alınırken 1.337,88 TL'den satılıyor.

altın bilezik fiyatları23

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 1.070,75 TL iken satışı ise 1.073,11 TL oldu.

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 803,64 TL'den alınıyor ve 965,94 TL'den satılıyor.

merkez bankası faiz kararı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

merkez-bankası

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İÇİN EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası PPK toplantısına dair AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

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