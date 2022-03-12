FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın, dolar, borsa... Bu hafta parasını buna yatıran sevindi!

Altın, dolar, borsa... Bu hafta parasını buna yatıran sevindi!

12.03.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,17, altının gram satış fiyatı yüzde 4,87, dolar/TL yüzde 3,25, euro/TL yüzde 3,79 değer kazandı.

Altın, dolar, borsa... Bu hafta parasını buna yatıran sevindi!

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,17 kazançla 2.053,85 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.963,76 puanı, en yüksek 2.068,27 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,18 artışla 1.839,56 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,37 primle 3.699,73 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,67 kazançla 1.500,16 puana yükselirken, Teknoloji Endeksi yüzde 0,13 kayıpla 2.671,62 puana geriledi.

DOĞAN HOLDİNG EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,38 ile Doğan Holding oldu. Doğan Holding’i yüzde 18,52 ile Global Yatırım Holding ve yüzde 17,79 ile Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 7,51 ile Aydem Yenilenebilir Enerji, yüzde 6,30 ile Ford Otosan ve yüzde 4,80 ile Coca-Cola İçecek oldu.

15926525935eedf3311689e

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 118 milyar 930 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 85 milyar 586,95 milyon lirayla Ford Otosan ve 80 milyar 136 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,87 artışla 934 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,89 kazançla 6 bin 176 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 3,25 değer kazanarak 14,7310 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 3,79 artışla 16,1730 lira oldu.

iStock-1318900529

Geçen hafta 18,9200 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,07 kazançla 19,3120 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,70 değer kazanarak 15,8350 liradan alıcı buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Dönmez Karadeniz’den bulunan gaz için tarih verdi!Bakan Dönmez Karadeniz’den bulunan gaz için tarih verdi!
Sağlık Bakanlığına 20 bin personel alınacakSağlık Bakanlığına 20 bin personel alınacak
Dev bankadan önemli tahmin: Ralli tersine dönecekDev bankadan önemli tahmin: Ralli tersine dönecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Artık bakire değilim' demişti! Göğüs dekoltesini paylaştı

'Artık bakire değilim' demişti! Göğüs dekoltesini paylaştı

Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu...

Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu...

Yüzbinlerce sağlık çalışanı bunu bekliyordu: Maaşlara 5 bin liraya kadar zam! 2 gün sonra duyurulacak

Yüzbinlerce sağlık çalışanı bunu bekliyordu: Maaşlara 5 bin liraya kadar zam! 2 gün sonra duyurulacak

Ayçiçek yağı ile ilgili yeni gelişme! TMO'dan açıklama geldi

Ayçiçek yağı ile ilgili yeni gelişme! TMO'dan açıklama geldi

Gram altın yatırımı yapacaklar dikkat! İslam Memiş o rakamı açıkladı ve uyardı: 2020 gibi…

Gram altın yatırımı yapacaklar dikkat! İslam Memiş o rakamı açıkladı ve uyardı: 2020 gibi…

Her ay 2 bin 345 lira maaş! Yüz binlerce kişi…

Her ay 2 bin 345 lira maaş! Yüz binlerce kişi…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sadece yemek yiyor! Kazancı dudak uçuklattı: Bu cinsellik...

Sadece yemek yiyor! Kazancı dudak uçuklattı: Bu cinsellik...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cepheden kadın sesi yükseldi! Putin’i uyardılar

Cepheden kadın sesi yükseldi! Putin’i uyardılar

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.