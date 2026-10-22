Altın, dolar, euro, borsa: TCMB faiz kararı sonrası piyasalarda son durum

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Piyasalar Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını merakla bekliyordu. Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesi bekleniyordu. Saat 14.00'te Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36’ya çekti. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından piyasalarda son durum ne? İşte detaylar...

ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 6 bin 600 liradan tamamlamıştı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 6 bin 543 liradan işlem görüyordu.

Gram altın saat 12.30 itibarıyla 6.517 TL seviyesinde, saat 13.37 itibarıyla 6.527 seviyesinde seyrediyordu.

Faiz kararının ardından gram altın saat 14.06 itibarıyla 6.500 TL seviyesinde.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 49,5600'dan tamamlamıştı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,6270 seviyesinde bulunuyordu. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,5 artışla 55,9440'tan, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 66,6790'dan işlem görüyordu.

Saat 12.46 itibarıyla dolar 49,62 TL, euro 55,84 TL seviyesinde seyrediyordu. Saat 13.50 itibarıyla ise dolar 49,62 TL, euro 55,80 TL seviyesinde seyrediyordu.

Faiz kararının ardından saat 14.13 itibarıyla dolar 49,62 TL, euro 55,73 TL seviyesinde.

BORSADA SON DURUM

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kaybederek 11.577,12 puandan tamamlamıştı. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 36,50 puan ve yüzde 0,32 azalışla 11.540,61 puana inmişti. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 39,96 puan ve yüzde 0,35 azalışla 11.537,15 puana indi.

BIST 100 saat 13.52 itibarıyla 11.497,81 seviyesindeydi.

Faiz kararının ardından BIST 100 saat 14.13 itibarıyla 11.451,32 seviyesinde.