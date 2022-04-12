Altın fiyatları 1 ayın zirvesini gördü! Piyasalarda büyük telaş! Gözler ABD enflasyon rakamlarına çevrildi

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon rakamları öncesinde uluslararası piyasalarda altına olan talep devam ediyor. Ekonomistler enflasyon oranlarının yıllık yüzde 8,4 olması yönünde tahminde bulunurken, 1982 yılından bu yana en yüksek artışın gerçekleşebileceğini kaydettiler. Enflasyonun aylık bazda da yüzde 1,2 ile 2005'ten beri en sert artışı kaydetmesi bekleniyor.

“FED’İN FAİZ ORANLARINI HIZLI BİR ŞEKİLDE ARTTIRMASI BEKLENİYOR

Reuters tarafından yapılan ankete göre piyasa katılımcıları, ABD’de işsizlik oranının rekor düşük seviyeye gerilemesi, enflasyonun 40 yılın en yüksek düzeyine çıkması, emtia fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi nedeniyle, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) fiyat artışlarını kontrol etmek için mayıs ve haziranda 50 baz puanlık iki faiz artırımına gitmesini bekliyor.

ONS ALTIN

Fed'in para politikasında daha agresif olacağı mesajları gelmeye devam etse de yatırımcılar enflasyona karşı bir korunma, güvenli liman olarak gördükleri altına ilgi göstermeyi sürdürüyorlar. Öte yandan Ukrayna’daki savaş da piyasaları desteklemeye yardımcı oluyor.

Bu gelişmelerle ons altın 14 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 1968 dolara ulaştıktan sonra 1948 dolardan günü kapattı. Bu sabah ise 1960 dolardan değerleniyor. Analistler, bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece 1975 dolar/ons seviyesine doğru bir atak beklenebileceğini ifade ediyorlar. Aşağı hareketlerde destek noktaları ise 1941 ve 1924 dolar/ons…

GRAM ALTIN

Küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişten destek bulan gram altın ise dün 928 liraya yükselmesinin ardından 920 liradan kapanış gerçekleştirdi. 12 Nisan Salı günü altının gram fiyatı 923 lira seviyelerinde bulunuyor.

ANALİSTLERDEN ALTIN TAHMİNİ

Equiti Capital’in piyasa analisti David Madden yakında bir kopuş görmeyi beklemediğini dile getirdi. Ancak altının ons başına 2000 dolara geri dönmesi için, Rusya’nın Ukrayna ile savaşında büyük bir tırmanma olması gerektiğini belirtti. Rusya’nın Avrupa’nın petrol ve gaz arzını tehdit etmesi durumunda önemli jeopolitik belirsizliğin hisse senetlerini aşağı ve enerji fiyatlarını yukarı çekebileceğini kaydeden Madden, şunları söyledi:

“Hisse senetleri düşerse, yatırımcılar çabucak sağlam bir şey tutmak isteyecek ve bu da altın fiyatlarını rekor seviyelere geri çekecek.”

Blue Line Futures baş piyasa stratejisti Phillip Streible ise, “Çok fazla risk almak istemeyen yatırımcılar altına yöneliyor Altında temel bir konumu korumak istiyorsunuz, her zaman pazarın içinde ve dışında ölçeklenmeye bakın. Aralığın en üstünde biraz kar elde etmek için, fiyatlar 1.900 doların altına düştüğünde satın almalısınız” ifadelerini kullandı.



