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Altın fiyatları 11 Nisan 2022! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? 11 Nisan 2022 Pazartesi

11.04.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Nisan Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtı piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde merak konusu oldu. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ile düğün sezonunun yaklaşması sebebiyle birçok kişiler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle Rusya Ukrayna savaşı sonrası piyasalar da yakından takip edilirken, gram altında yükseliş yaşanmıştı. Peki 11 Nisan'da gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 11 Nisan 2022 altın fiyatları.

Altın fiyatları 11 Nisan 2022! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? 11 Nisan 2022 Pazartesi

Altın fiyatları 11 Nisan Pazartesi günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Gram önceki kapanışını 923,44 TL'den yapmıştı. Çeyrek altın ise 1.504,00 işlem görmüştü. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 11 Nisan 2022 Pazartesi günü altın fiyatları...

11 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 920,81 TL

Gram altın satış: 921,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.969,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.032,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.989,00 TL

Yarım altın satış: 3.028,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.495,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.514,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.936,00 TL

Tam altın satış: 5.995,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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