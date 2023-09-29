ALTIN FİYATLARI 29 EYLÜL 2023: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Canlı takip ekranı!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 29 Eylül 2023 Cuma günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün sezonu sürerken güncel rakamlar arama motorlarında sorgulanıyor. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları merak konusu oldu. İşte 29 Eylül 2023 Cuma gününe ilişkin güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (29 EYLÜL 2023)

Altın fiyatları, 29 Eylül 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.642,42 TL üzerinden yapan gram altın 1.644,11 liradan alınıyor, 1.644,36 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.088,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.950,00 liradan alınıyor, 11.112,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.567.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.491,00 liradan alınıyor, 5.579,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.783,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 29 Eylül itibarıyla 2.736,00 liradan alınıyor, 2.788,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 29 Eylül günü 10.850.52 alış, 11.066.98 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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