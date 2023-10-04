ALTIN FİYATLARI 4 EKİM 2023: Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Canlı takip ekranı!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 4 Ekim 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün sezonu sürerken güncel rakamlar arama motorlarında sorgulanıyor. Son kapanışını 27.5335 TL 'den yapan dolar/TL kuru alış fiyatı 27.5066 liradan, satış fiyatı ise 27.5605 liradan işlem görüyor.Yüzde 0.033'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 28.8496 TL'den yapan euro şu anda 28.8307 TL alış ve 28.8686 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları merak konusu oldu. İşte 4 Ekim 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (4 EKİM 2023)

Altın fiyatları, 4 Ekim 2023 Çarşamba günü kırmızı ve aşağaı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.611,99 TL üzerinden yapan gram altın 1.610,57 liradan alınıyor, 1.610,86 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.960,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.814,00 liradan alınıyor, 11.963,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.497.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.424,00 liradan alınıyor, 5.498,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.748,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 4 Ekim itibarıyla 2.703,00 liradan alınıyor, 2.749,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 4 Ekim günü 10.658.52 alış, 10.898.86 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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